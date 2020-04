Hillerød-fabrik i samarbejde med Bill Gates om Covid-19-behandling

Hillerød-virksomheden Fujifilm, det tidligere Biogen, reserverer produktionsplads i 2021 til en fremtidig behandling for Covid-19. De vil desuden bidrage med deres tekniske ekspertise.

Det sker i samarbejde med et initiativ af Bill og Melinda Gates Foundation , Covid-19 Therapeutics Accelerator, der vil accelerere arbejdet med at finde en behandling mod coronapandemien.

Fabrikken i Hillerød har aftalt at have kapacitet til at bistå i 2021 og muligvis i flere år derefter.