Hillerød får ny natklub på Torvet

Hillerød - 31. august 2021 kl. 09:33 Kontakt redaktionen

For mindre end en måned siden besluttede to unge mænd sig for at slå til, da de så de tomme lokaler på Torvet 5, der tidligere har huset natklubberne Haze og Puls. Nu får Hillerød igen en natklub, når Five, opkaldt efter husnummeret, slår dørene op til åbningsarrangement med optræden fra Kidd.

Det er 22-årige Oliver H Frede og 25-årige Ali Nawas, der står bag Hillerøds nye gå i byen-sted, der med ejernes egne ord i virkeligheden er mere et eventsted end en natklub:

- Vi kommer til at køre med nogle forskellige koncepter, men der vil være optrædener med forskellige artister hver gang. Vi kommer til at holde mindre åbent end en almindelig natklub, men til gengæld vil vi sørge for, at de aftenener, vi holder åbent, bliver store. Hellere have fuldt hus fire gange om måneden end halvtomme lokaler otte gange, siger Ali Nawas.

Ejendommen er i to plan, der for nuværende er forbundet, med adgang til kælderetagen fra Torvet og stueetagen fra passagen mellem Bag Haver og Torvet. Både kælderen og stueetagen skal i brug, men i første omgang er kælderen ikke en del af planerne - og ikke en del af Five. Her skal senere være en bar, og inden Five åbner på fredag, vil etagerne blive adskilt.

Unge men erfarne Deres unge alder til trods har både Oliver H Frede og Ali Nawas allerede gjort sig en masse erfaringer med at stifte og drive eventsteder. Sammen har de eventsteder i både Roskilde og Tårnby, og de har også begge erfaringer med at drive reelle natklubber.

Måske netop derfor har det også været muligt for de to at stable et helt nyt koncept i en ny by på benene på mindre end en måned.

- Vi blev forelskede i lokalerne, og så slog vi til. Så har vi ellers brugt de sidste tre uger på at planlægge og gøre klar, fortæller Ali Nawas og Oliver H Frede fortsætter:

- Vi har erfaringen, så jeg er sikker på, vi klarer den. Vi har været her hver dag, for det er vi nødt til, og vi har fået ansat et stort og godt hold til at hjælpe os.

Tilbage efter corona Five får plads til 475 gæster, og ejerne er ikke i tvivl om, at der bliver fyldt op.

- Vi kender jo ikke rigtig nogen her, men vi er gode på sociale medier, og vi har hyret et stort PR-hold. Det bliver man nødt til efterhånden, siger Oliver H Frede, og partner Ali Nawas fortsætter:

- Nattelivet har været rigtig dårligt business de sidste par år, men vi regner med at komme stærkt tilbage. Når byen får lov at åbne den 3. september, skal det fejres.

