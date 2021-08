Se billedserie De firkantede blå skilte i Nejede med anbefalet 40 km/t bliver nu skiftet ud med de runde røde og hvide, hvor hastigheden siger max 40 km/t.Foto: Kenn Thomsen

Hillerød får medhold i fart-klage

Hillerød - 23. august 2021 kl. 13:08 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Om en måneds tid går Hillerød Kommune i gang med at udskifte en række blå og hvide hastighedsskilte med anbefalet 40 km/t. I stedet skal skiltene være de runde røde og hvide, hvor det kan koste en bøde, hvis man overskrider den angivne hastighed.

Hillerød Kommune har nemlig fået medhold i en klage, der nu gør det muligt at sænke farten. Kommunen havde ellers fået nej af Nordsjællands Politi til at sænke farten i Nejede og Nødebo, men den afgørelse havde kommunen klaget til Transportministeriet over, og ministeriet har givet kommunen medhold i en del af klagen.

- Transportministeriet har givet os medhold i vores anke hvad angår bindende 40 km/t hastighedszone i hele Nejede. I Nødebo havde vi ansøgt om to ting, dels en 40 km/t zone i et område af Nødebo, og dels en 30 km/t zone ved Netto på Nødebovej. Politiet fik medhold i deres afslag på 40 km/t zonen, men vi fik lov til at opsætte en 30 km/t zone på en ganske kort strækning i den centrale del af Nødebo, fortæller sektionsleder i Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune Ivan Christensen.

København var principiel Det er ikke første gang, at Transportministeriet omgør politiets afgørelse til fordel for en kommune. I bygyndelsen af året afgjorde ministeriet en tvist mellem Københavns Kommune og Københavns Politi i Holmbladsgade Kvarteret. Det var den første afgørelse af sin slags og dermed principiel. Dengang sagde transportminister Benny Engelbrecht (S):

- Det er første gang, ministeriet har haft mulighed for at tage konkret stilling til tolkningen af reglerne, og derfor forventer jeg også, at afgørelsen vil få stor betydning for kommunernes mulighed for at sætte farten ned.

Stort pres for nye regler Afgørelsen i sagerne fra Nødebo og Nejede kommer parallelt med, at flere kommuner i disse uger afventer en ny bekendtgørelse fra Transportministeriet, der skal gøre det lettere for kommunerne at sænke farten på vejene. Det kræver nemlig i dag tilladelse fra Nordsjællands Politi at etablere lavhastighedszoner. Politiet skal tage stilling i hver enkelt tilfælde.

I både Nødebo og Nejede har borgere bedt om at få hastigheden ned. I Nødebo gav politiet afslag, fordi Nødebovej er klassificeret som en trafikvej. I Nejede blev afslaget begrundet med, at der ikke er ældreinstitutioner, skoler, børnehaver eller andre institutioner for børn, - hvilket der skal være, hvis der skal etableres en zone med 40 km/timen, ifølge bekendtgørelse om hastighedsgrænser.

Forvaltningen i Hillerød Kommune har vurderet, at politiet formentligt også vil sige nej til ønskerne om at sætte hastigheden ned på de fleste andre boligveje og i de fleste andre små byer.

Borgmester Kirsten Jensen har flere gange rettet henvendelse til Transportministeren for at få ændret reglerne på området, fordi de forhindrer kommunen i at lave 40 km/t lavhastighedszoner. I efteråret sidste år blev der afholdt en ekspertkonference, hvor mange interessenter blev hørt, og efter konferencen har der igen været henvendelser til ministeren. I foråret sendte transportministeriet en ny bekendtgørelse om hastighedsgrænser i høring, og ifølge ministeriet kommer den inden for få uger.

I Hillerød Kommune ser Ivan Christensen frem til at få flere muligheder.

- Høringsforslaget fra ministeriet tilgodeser i stor udstrækning det, som Hillerød Kommune har ønsket. Det ser rigtig godt ud, det skal bare gerne snart træde i kraft, siger han.

- I de gamle regler var det afgørende, at der lå institutioner til børn eller ældre på vejen for at kommunen måtte sænke farten. En anden mulighed for at få sænket farten var, hvis politiet havde noteret mange uheld på vejen. Det med institutionerne er fjernet i oplægget, og så har kommunen mulighed for i stor skala at indføre 40 km/t zoner i boligkvartererne. Der står også i oplægget, at støj kan være en begrundelse for at sætte hastigheden ned, og det kan også være, at det giver os nogle flere muligheder, siger Ivan Christensen.

Stor betydning for Nejede I Nejede har Søren Lillesøe, der flyttede til byen for seks år siden, gennem de sidste to år været med i en uformel trafikgruppe, der har arbejdet for at få hastigheden sat ned i den lille landsby.

- Jeg tror, det betyder ret meget, at vi nu får sat hastigheden ned, så det er max 40 km/t og ikke anbefalet 40 km/t. Når jeg kører rundt i de mindre byer, kan jeg se, at folk tit kører pænere, hvis det er maximalt tilladt i stedet for anbefalet tilladt, siger Søren Lillesøe.

- Vi har ret store fartproblemer, for Nejede er en gennemkørselsby på godt og ondt. Søndag morgen er der ikke et øje, men der er rigtig mange pendlere og gennemkørende trafik i myldretiden. Det har også betydning for boligmarkedet, tror jeg. Det bliver nemmere at bakke ud af sin indkørsel, når folk ikke kører så stærkt, og folk vil også hellere flytte et sted hen, hvor der er mere sikkert, tilføjer han.

