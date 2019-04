Hillerød Kommune forventer, at behovet for dagtilbud stiger med 15 procent over de kommende fire år. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød får flere børn: Børnehuse har ikke pladser nok

Der kan blive lange ventelister til Hillerød Kommunes daginstitutioner, ser det ud til, når kommunen kigger i krystalkuglen. Kommunen forventer nemlig en massiv stigning i befolkningstilvæksten, og over de kommende fire år vil behovet for dagtilbud stige med 15 procent, vurderer kommunens forvaltning. Det er særligt det byggeboom, som Hillerød Kommune står over de kommende år, der er årsag til den forventede befolkningstilvækst.

