Erik Helmer, Thomas Elong og Kim Nielsen afslører, at de arbejder på højtryk for at give Hillerød et street food-marked. Går alt efter planen, åbner det i slutningen af marts 2021. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Hillerød får et street food-marked

Der kommer syv madboder, en kaffebar og en bar med kvalitetsøl i Hillerøds nye madmekka

Hillerød - 07. oktober 2020 kl. 06:00 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Fisk, asiatiske- og mexicanske retter af den allerbedste kvalitet. Gode øl, kaffe og lækre kager - det hele til priser, som er til at betale. Det skal være kendetegnet for Hillerøds nye streetfood-marked, som en gruppe lokalt engagerede i dag arbejder på højtryk for at bringe til live.

I spidsen for projektet er blandt andre byrådsmedlem for Venstre Thomas Elong og Kim Nielsen, der lever af at hjælpe og rådgive virksomheder i hotel- og restaurationsbranchen.

Begge har de det til fælles, at de har en stor forkærlighed for Hillerød, og nu vil de skabe et helt nyt samlingspunkt for Hillerøds borgere og turister, der udover at sikre, at gæsterne ikke går sultne i seng, også skal byde dem en masse gode oplevelser.

"Tanken med streetfood-markedet er, at det skal være et sted, hvor folk i alle aldre mødes. Her er der mad for enhver smag, og så arbejder vi på at samarbejde med andre lokale, så det også kan blive et sted for underholdning og aktiviteter," fortæller Thomas Elong.

Kalder på et madmarked Det er godt et år siden, at Thomas Elong og Kim Nielsen holdt det første møde over en kop varm chokolade på ChokoladeMageriet i Helsingørsgade. Dengang havde der i en tid været livlig debat i diverse facebookgrupper om, hvad Hillerød som by manglede for at blive endnu bedre og mere attraktiv at bosætte sig i. Enigheden var bred: Et madmarked med street food, som dem der i de seneste år er blomstret frem i København, Helsingør og en række jyske byer, som Aarhus, Randers, Horsens og Viborg kunne skabe endnu mere liv.

"Vi syntes også selv, at det var en rigtig god idé, og da jeg har erfaring med madmarkeder og har en masse gode kontakter, så blev vi enige om at begynde at få det sat i værk," lyder det fra Kim Nielsen, der har ambitioner om, at Hillerøds madmarked skal være så godt som usammenligneligt med andre af landets madmarkeder, når det kommer til kvaliteten.

"Vi vil sørge for en rigtig god kvalitet. Det bliver ikke Michelin-mad, men vi vil gerne have nogle af de kendte ansigter bag Michelin-restauranterne med ombord i projektet," afslører han.

Vi skal handle lokalt Projektet får opbakning i Hillerød Byforum og af iværksætterihuset og paraplyorganisationen C4, hvor Erik Helmer Pedersen er direktør. Han har mange års erfaring med iværksætteri, og han ser et stort potentiale i det kommende madmarked.

Ifølge prognoserne vil Hillerød nemlig vokse i de kommende år, og det betyder en endnu større købekraft, forklarer han:

"I Hillerød er der i dag en købekraft på 1,4 milliarder. Den vil i de næste år stige til 1,9 milliarder. De penge kan ligeså godt bruges inde i Hillerød, fremfor byer som Lyngby, Hørsholm eller København. Hillerød skal gøre noget for, at indbyggerne handler lokalt, og det vil et madmarked helt sikkert være med til," fortæller han.

Lokalt ejerskab Selvom der kommer endnu flere penge til byen i de kommende år, skal det ikke være nogen hemmelighed, at mange af de madmarkeder, der blomstrer frem i øjeblikket, har fået en svær start. Alligevel er de tre herrer yderst fortrøstningsfulde, når det kommer til markedet i Hillerød, der alene bliver finansieret af private investorer.

"Med det her madmarked rammer vi lige ind i det, som Hillerød kan og emmer af: Hygge, så jeg er ikke så bange for, at det her ikke nok skal blive en succes," siger Thomas Elong, der sammen med sin kone selv har investeret i projektet.

Også Kim Nielsen er overbevist om, at det nok skal gå godt for det nye projekt. Hans erfaring siger ham, at sikrer man en høj kvalitet, så skal gæsterne også nok følge med. Samtidig arbejder projektgruppen for at sikre, at det er lokale, der kommer til at drive det, og det er noget af det allervigtigste, lyder det fra Kim Nielsen:

"Det er vigtigt, at et projekt som dette er lokalt forankret. Der skal være et lokalt ejerskab, som folk kan mærke".

Central beliggenhed Det nye madmarked får syv faste madboder, en kaffebar, der holder åbent fra tidlig morgen til sen aften, og en bar med øl af bedre kvalitet end hos de fleste andre street food-markeder. I sommerhalvåret vil projektgruppen arbejde for, at foodtrucks også kan holde til på matriklen.

Hvor madmarkedet skal ligge, vil ingen af dem komme nærmere ind på, da de sidste underskrifter stadig ikke er sat.

Men de kan røbe så meget, at placeringen bliver meget centralt i Hillerød bymidte, at det bliver nemt at komme til og fra både til fods, på cykel og i bil, og at det bliver indendørs, med mulighed for udendørs bespisning, når vejret er til det.

Er man interesseret i at høre mere om projektet, har nogle gode ideer til mulige samarbejder eller andet, er man velkommen til at kontakte Kim Nielsen på telefon 23 74 65 90 eller på mail kim@maksconsulting.dk eller Thomas Elong på telefon 61 46 69 99 eller på mail thomas@elong.dk.

