Se billedserie Den nye butik bliver "kæææææææææmpestor", skriver Normal i vinduerne. Foto: Mdt

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød får endnu en Normal-butik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød får endnu en Normal-butik

Normal åbner ny butik i SlotsArkaderne og bevarer butikken i Slotsgade

Hillerød - 18. marts 2021 kl. 05:20 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Butikskæden Normal udvider nu med endnu en forretning i Hillerød.

Den nye butik åbner i SlotsArkaderne, mens Normals butik i Slotsgade ved Gallerierne bevares, for Hillerød som by er stor nok til to butikker, siger direktør Torben Mouritsen til Hillerød Posten:

"Der er mange kunder, som handler enten i Slotsgade eller i SlotsArkaderne, så med to butikker bliver vi mere tilgængelige for flere kunder. Der er mange af dem, som handler i SlotsArkaderne, som ikke kommer op i Slotsgade - og omvendt. Så vi ser det, som at vi går ind i et nyt handelsområde.

Normal har længe forhandlet med SlotsArkaderne, som er et velfungerende storcenter, mener Torben Mouritsen:

"Det er et rigtig godt bycenter med en god spredning af forskellige forretninger, restauranter og Bilka, og så er der gode parkeringsforhold. Det er et veletableret center, som også trækker kunder til regionalt. Samtidig er Slotsgade en god gågade - og der er et godt handelsliv generelt i Hillerød," siger han.

Dejlig by Normal er glad for at ligge i Hillerød:

"Hillerød er en dejlig by - den er historisk og dejlig at gå i. Som handelsby ligger den godt placeret, fordi man skal køre et stykke for at komme til andre større byer, så den trækker både mange kunder til regionalt og mange turister om sommeren. Og så er det også en by i vækst med hensyn til indbyggertallet," siger han.

Rekordomsætning Normal-kæden kom ud af 2019/20 med en rekordomsætning på godt 2,3 milliarder kroner mod knap 1,9 milliard kroner året før, viste årsregnskabet i december 2020. Samtidig steg resultatet før skat til 190 millioner kroner fra 69 millioner kroner.

Glæde i SlotsArkaderne Den nye Normal-butik, som bliver lige i underkanten af 400 kvadratmeter stor, står til at åbne sidst i april i SlotsArkaderne. Butikken ligger mellem Bog & Idé og Flying Tiger.

I SlotsArkaderne glæder de sig over, at Normal har valgt at åbne butik i centret:

"Vi har forhandlet med dem i et stykke tid, og vi er rigtig glade for, at det er faldet på plads. Normal vil trække mange kunder til centret, for de har deres helt egen kundestrøm, så det er også godt for de andre butikker. Og i denne coronatid er det ekstra dejligt med nye lejere," siger Christina Nymand Nielsen, som også i den seneste tid har budt velkommen til Café Kaizer og Erhvervsakademiet Copenhagen Business' nye uddannelser.

relaterede artikler

Katrine og Christians drøm går i opfyldelse: Åbner ny café 11. marts 2021 kl. 05:00