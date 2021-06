Arkivfoto: Allan Nørregaard

Hillerød får en læreruddannelse: Men de studerende vil mangle

Både pengene og de studerende mangler, mener Københavns Professionshøjskole, som skal drive læreruddannelsen på Campus i Hillerød

Hillerød - 25. juni 2021

En ny uddannelsesaftale er kommet på plads på Christiansborg, og det betyder, at Hillerød får en ny læreruddannelse.

I forvejen har Hillerød blandt andet pædagog-, sygeplejerske og fysioterapeutuddannelse på Campus på Carlsbergvej, og nu skal Københavns Professionshøjskole etablere læreruddannelse i Hillerød og generelt skal flytte mange uddannelsespladser til Hillerød.

Det er et politisk flertal, bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne, som fredag blev enige om en såkaldt rammeaftale på uddannelsesområdet.

Pengene mangler Københavns Professionshøjskole bakker op om en læreruddannelse i Nordsjælland - men mener samtidig, at pengene til udflytningen af uddannelser fra de største byer mangler.

"Politikerne fastholder en model, hvor uddannelser udflyttes uden tilstrækkelig økonomi. Regningen vil blive betalt af studerende i København. Aftalen kan meget vel betyde, at Københavns Professionshøjskole fremover må sænke antallet af undervisningstimer og give mindre feedback til vores studerende," skriver skolen i en pressemeddelelse.

Indsats fra kommuner Københavns Professionshøjskole vil tage arbejdshandskerne på, når det handler om en ny læreruddannelse.

"Det vil dog uden tvivl kræve en betydelig forpligtelse og indsats fra Hillerød og kommunerne i Nordsjælland sammen med KP at sikre en bæredygtig læreruddannelse i Hillerød; særligt med regeringens mangelfulde finansiering," skriver skolen.

"Vi har haft et rigtigt godt samarbejde med Helsingør Kommune om vores nuværende uddannelsesstation, og vi arbejder ligeledes tæt sammen med Hillerød Kommune om vores eksisterende uddannelser på Campus Nordsjælland. Så jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til at finde en god løsning for en læreruddannelse i Nordsjælland. Jeg er blot meget i tvivl, om det bliver en robust løsning, da aftalens økonomi er så spinkel, og så har jeg svært ved at se, hvor de studerende skal komme fra", udtaler Stefan Hermann.

Lavere kvalitet i store byer Politikerne hæver det såkaldte grundtilskud fra to millioner kroner til fire millioner kroner per udbudssted uden for de fire største byer. Det ærgrer rektor Stefan Hermann:

"Det bør være en politisk målsætning af skaffe flere studerende til vores velfærdsuddannelser i hele Danmark. Både i land og by. Og vi har hele vejen igennem været konstruktive over for at udvide udbud uden for København, men vi forstår ikke, at studerende i København nu må acceptere en undervisning af lavere kvalitet end deres medstuderende i provinsen, fordi regeringen ikke vil betale det, som det koster", udtaler han i pressemeddelelsen.

Med de nye tal og forudsætninger i rammeaftalen ser det ud til, at den ikke-finansierede regning i bedste fald ender på 25-30 millioner kroner årligt for professionhøjskolen, oplyser skolen.

Minister glæder sig over aftale Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) glæder sig til gengæld over aftalen: "Et meget bredt flertal af Folketingets partier er enige om at sætte en helt ny retning for uddannelsespolitikken i Danmark. Vi ændrer på de grundlæggende strukturer, så vi vender det sug ind mod de største byer, vi har set på uddannelsesområdet de seneste årtier. Samtidig styrker vi markant økonomien for de uddannelser, vi allerede har uden for de største byer. Det er svært at overdrive, hvor vigtigt dette er i forhold til at understøtte vores politiske ambition om, at man skal kunne bo, leve og uddanne sig i hele Danmark. Med aftalen sikrer vi, at Danmarks unge også i fremtiden får mulighed for at tage en uddannelse uanset, hvor i landet de bor," udtaler hun i en pressemeddelelse.

