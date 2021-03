Se billedserie 30 unge bliver uddannet til at være såkaldte Event Makers, der skal lave aktiviteter for andre unge i Hillerød og Skævinge. Foto: DGI

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød får 186.350 kroner til at få udsatte unge ud af coronaensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hillerød får 186.350 kroner til at få udsatte unge ud af coronaensomhed

Hillerød - 24. marts 2021 kl. 02:30 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Event Maker. Den titel får 30 unge i alderen 14-22 år, som fra juni til og med august får til opgave at igangsætte sjove og fællesskabende aktiviteter for børn og unge i boligområderne Sophienborg, Skoleparken og i Skævinge.

I Hillerød Kommune, som er visionskommune i »Bevæg dig for livet«, er der 186.350 kroner til projektet »Stærkere-Sjovere-Sammen«. Målet er, at cirka 300 socialt udsatte børn og unge får en bedre tilværelse med mindre ensomhed, fordi de bliver en del af et aktivt og socialt fællesskab.

- Det har været et langt og også svært år for mange unge. Jeg er virkelig glad for, at DGI og DIF har valgt at støtte »Stærkere-Sjovere-Sammen« her, for det er et rigtig godt projekt, som nu kan bredes ud til endnu flere børn og unge i vores kommune. Alt for mange børn og unge har siddet alt for meget på deres værelser det seneste år og kæmpet med ensomhed, og det er rigtig dejligt, at vi nu får endnu bedre muligheder for at få fat i dem og få dem ud i nogle gode og sunde fællesskaber, siger Hanne Kirkegaard (V), formand for Idræt og Sundhedsudvalget, i en pressemeddelelse.

- Det er desuden en unik mulighed for, ved hjælp af disse midler, at give 30 unge mennesker nogle kompetencer, der fremadrettet kan bruges i arbejdet med sårbare unge. Så jeg ser bevillingen som en kærkommen gave til os som visionskommune, der samtidig giver os mulighed for at investere i fremtiden, tilføjer Hanne Kirkegaard.

Også DGI Nordsjælland, der får ansvaret for projektets fremdrift og for at nå projektets ambitiøse målsætninger, ser frem til indsatsen for de unge.

- Rigtig mange unge har det seneste år været afskåret fra at være aktive sammen med deres venner. Sammen med de stærke lokale idrætsforeninger og frivillige sociale foreninger skal vi have de unge i gang igen både fysisk og socialt. »Stærkere - Sjovere - Sammen« bliver en vigtig indsats i den sammenhæng i Hillerød Kommune," understreger Per Frost Henriksen, formand i DGI Nordsjælland.

Projektet gennemføres i samarbejde med DGI Nordsjælland, Ungdommens Røde Kors, Mødrehjælpen, Ålholm IF og Idrætsforeningen Skjold Skævinge.

Fortsættelse af succes »Stærkere-Sjovere-Sammen« er en fortsættelse af projektet »Stærkere Sommer Sammen«, hvor 11 unge fra boligområdet Østervang i Hillerød Øst blev uddannet Event Makers og efterfølgende igangsatte aktiviteter for boligområdets øvrige børn og unge.

Der blev igangsat to ugentlige aktiviteter fra uge 32-37 sidste år med op til 25 deltagere i hver aktivitet. Projektet var en stor succes, dels i forhold til deltagerantal i aktiviteterne, men også fordi de unge Event Makers efterfølgende har fortsat en stor del af aktiviteterne med tilknytning til fritidsklubben og de boligsociale medarbejdere i området.

Kamp mod ensomhed

Hillerød Kommune er en af 12 kommuner visionskommuner i Bevæg dig for livet-samarbejdet, der har fået bevilget sammenlagt 1.890.000 kroner. Det er DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF), der har udvalgt de 12 kommunale indsatser, hvor idrættens fællesskaber skal afhjælpe den stigende coronaensomhed blandt unge. Coronakrisen for mange børn og unge har betydet isolation fra hverdagens fællesskaber både i skolen og i fritids- og foreningslivet. Det har ført til en stigning i antallet af unge, der har problemer med ensomhed. Senest har en undersøgelse fra HOPE vist, at op mod 40 procent af de unge føler sig ensomme.

Derfor afsatte et bredt flertal i Folketinget i efteråret 50 millioner kroner til at bekæmpe ensomhed i samfundet. DGI og Danmarks Idrætsforbund (DIF) har modtaget to millioner til fællesskaber i idrætten, og de midler kommer nu ud og gør en forskel for børn og unge i 12 af landets kommuner.