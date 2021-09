Hillerød er Danmarksmestre for juniorhold

- Vi vidste, at vi havde gode chancer for at vinde guld, men også at to af vores spillere har holdt en lang sommerferie, så vi var lidt i tvivl, hvor formen var i forhold til de øvrige hold. Det er værd at notere, at vores fire spillere alle i år går eller har gået på idrætslinjen på Frederiksborg Byskole, så vi kan være stolte af kommunes arbejde med de unge talenter, fortæller formand for bordtennisklubben, Thomas Hjermind Jensen.