Hillerød Kommune understreger, at man endnu ikke har besluttet, om man vil hæve skatten. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød: Vi har ikke besluttet at hæve skatten

Hillerød - 27. august 2020 kl. 15:55 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»15 kommuner hæver skatten« lyder overskriften hos flere medier i dag, og på listen over de 15 kommuner, som hæver skatten, fremgår Hillerød Kommune. Men sådan forholder det sig altså ikke helt, gør Hillerød Kommune klart.

»Det fremgår af flere medier, at skatten bliver hævet i Hillerød. Men det er ikke besluttet. Hillerød Kommune har ansøgt og fået mulighed for at hæve skatten, og den mulighed bliver taget med i de kommende budgetforhandlinger. Det er således ikke besluttet at hæve skatten,« skriver Hillerød Kommune i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Historien, som har floreret på flere mediers hjemmeside i dag, handler om, at de kommuner, som taber penge på udligningsreformen, kan øge indkomstskatten og selv beholde de ekstra skatteindtægter. I en pressemeddelelse har Social- og Indenrigsministeriet skrevet, at 15 kommuner har valgt at gøre brug af den mulighed.

Det er således 15 kommuner, der har ansøgt om at få mulighed for at sætte skatten op. Vælger Hillerød Kommune at hæve skatten, kan kommunen ifølge en oversigt fra Social- og Indenrigsministeriet hente 11,7 millioner kroner på forhøjelsen.