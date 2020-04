HTX i Hillerød fremhæves for sit arbejde for at skabe øget interesse for de såkaldte STEM-fag. Her er det første års elever, der arbejder med robotter. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Tekniske Gymnasium bliver Årets Forskerskole

Kontant anerkendelse til HTX i Hillerød for at fremme naturvidenskabelige og tekniske fag.

Hillerød - 27. april 2020

Hillerød Teknisk Gymnasium, HTX på Carlsbergvej, er blevet kåret til Årets Forskerskole af DTU, som sammen med Hempel Fonden uddeler prisen i forbindelse med konkurrencen Unge Forskere. Med prisen, som hvert år gives til en skole vest for Storebælt, og en skole øst for Storebælt, følger 100.000 kroner.

Normalt foregår konkurrencens finale ved et stort show i København, hvor prisen uddeles. Men i år foregik det virtuelt - ved en livesending på facebook i fredags, hvor Hillerød Tekniske Gymnasium altså fik prisen.

- Jeg blev rigtig glad, og det gjorde medarbejderne også. Vi er glade og stolte over at være på en skole, der er blevet Årets Forskerskole, Vibeke Johnsen, rektor på Hillerød Tekniske Gymnasium.

Gymnasiet får prisen for sit arbejde med at udbrede interessen for naturvidenskab og teknologi, de såkaldte STEM-fag, som står for science, technology, engineering, og mathematics, blandt grundskolens elever.

De ældste elever fra grundskolerne kan deltage i masterclasses i IT og Matematik, talentprogrammer og inspirationsdage på gymnasiet. Gymnasiets egne elever underviser nogle gange selv skoleeleverne.

HTX får også prisen for sine aktiviteter for skolens egne elever, som kan deltage i en lang række nationale og internationale konkurrencer, komme på studietur til CERN i Schweiz og komme i praktikforløb i store virksomheder.

- Vi synes selv, det er en kæmpe anerkendelse for det arbejde, som vi har brugt mange kræfter på de senere år. Vi arbejder systematisk p, at STEM-kompetencer ind i vores undervisning, og på de mange forskellige aktiviteter vi har for grundskoleeleverne, siger Vibeke Johnsen og fortsætter:

- Der tales meget om de her STEM-kompetencer, men det er svært at opdyrke dem på uddannelserne. Det er derfor vi arbejder med at få eleverne til at synes, at de her fag er spændende. Der er jo et behov i samfundet for det, siger hun.

En gruppe af skolens lærere er allerede i gang med at finde ud af, hvad de 100.000 kroner skal bruges til - og det bliver nok til udstyr, der kan gøre det mere spændende at arbejde med skolens fag.

- Der er en lang ønskeliste fra lærerne. Det er ikke fordi, vores udstyr er dårligt, men vi har jo ikke de summer til indkøb af avanceret udstyr, som i en privat virksomhed. Så gruppen af lærere skal systematisere det, så vi ikke får købt forkert ind, men får købt noget, som kan bruges af flest mulige, siger Vibeke Johnsen, som håber, der også bliver penge til at få nogle spændende foredragsholdere til at komme og holde foredrag for eleverne.