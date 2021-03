Se billedserie Kviktestcentret bruger nu den nye testmetode, hvor testpinden kun skal to-fire centimeter op i næsen. Foto: Mette Dolmer Thygesen

Hillerød Rådhus er blevet til testcenter - og der er masser af ledige tider

Kantinen på Hillerød Rådhus er omdannet til kviktestcenter - og mandag blev en ny testmetode, hvor testpinden skal kortere op i næsen, taget i brug

Hillerød - 10. marts 2021 kl. 18:51 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Det er ikke længere frikadeller, salater eller tærte, som langes over bordene i rådhusets kantine - men coronatests. For i stedet for kommunale ansatte, som spiser ved bordene, står der nu et hold kviktestere klar med næsepodningspinde til alle borgere, der kommer forbi for at blive testet.

I onsdags åbnede der nemlig et nyt kviktestcenter, som Copenhagen Medical står for, og mandag gik de i gang med at teste med en ny og mere skånsom metode, hvor testpinden ikke skal så langt ned i næsen.

"Betyder meget" Mandag formiddag, da Hillerød Posten kom forbi, var der masser af plads til at blive testet. Der var stort set tomt for mennesker, og alle kunne komme til med det samme. Der var dog enkelte fremmødte, som fik prøvet den nye testmetode, blandt andre Henning Nielsen fra Lykkesholm. Han blev testet, fordi han skal en tur til Odense i forbindelse med sit arbejde, og han ville derfor være sikker på, han ikke var bærer af coronasmitten. Han glædede sig over, at Hillerød igen har fået et kviktestcenter, efter Falcks næsepodningscenter i Royal Stage lukkede.

"Det betyder meget, at der er et sted i nærheden, hvor man bare kan dukke op. Og så er det nemt at komme hertil i bil, og der er masser af parkering," siger han.

Plads til det Også borgmester Kirsten Jensen glæder sig over, at rådhusets lokaler kan bruges til nye tiltag her under coronakrisen:

"Det er godt, at rådhuset kan være testcenter, for der er jo næsten ingen mennesker der i øjeblikket. Så rådhuset står der bare, og der er pladsen til det - og en stor p-plads med god plads. Men man kan også komme på cykel eller i bus, så det er ikke så tosset," siger hun.

Kæmpe tjeneste Borgmesteren glæder sig også over, at den nye testmetode, hvor pinden skal kortere op i næsen, blev taget i brug fra mandag:

"Der er mange, som gerne vil have taget en kviktest - og man gør sig selv og andre en kæmpe tjeneste, når man får det gjort. For vi kan se, at smittetallene stiger lidt igen, så det er om at komme hen og blive testet," siger hun.

Kommunen gør, hvad de kan for at holde borgerne orienteret om, hvor de kan blive testet, siger hun:

"Lige nu er der kviktestcentret på rådhuset måneden ud, og så skal vi nok fortælle, hver gang der sker noget nyt på testområdet. Vi har jo også pcr-testcentret på Milnersvej, hvor man kan blive testet. Jeg kan kun opfordre til, at man bruger testcentrene".

Hillerød Kommunes smittetal ligger omkring 84 smittede per 100.000 borgere:

"Vi skal blive ved med at være forsigtige, så tallet når længere ned," siger borgmesteren.

20 nye centre Der åbnede i sidste uge nye kviktestcentre i stort set alle kommuner i Region Hovedstaden, og Copenhagen Medical står for at åbne 20 nye centre. Sammen med de allerede eksisterende centre driver virksomheden 29 centre i Region Hovedstaden samt fem på Bornholm.

Jeppe Handwerk, som er direktør i Copenhagen Medical A/S, glæder sig over, at virksomheden har fået opgaven med at drive kviktestcentrene i regionen - og glæder sig over, at det nu kan gøres med en testpind, der ikke skal så langt ind i næsen:

"Vi ved, at kvik-testen i næsesvælget har afholdt en del mennesker fra at lade sig kvikteste. Den forhindring forsvinder forhåbentlig nu med den nye test, der kun skal to-fire centimeter ind i begge næsebor. I takt med at samfundet åbner mere og mere, har myndighederne lagt en strategi for øget testning. Med den nye test ser vi frem til, at flere danskere vil lade sig teste og på den måde være med til at bryde smittekæder," udtaler han i en pressemeddelelse.

Kviktestcentret på rådhuset Har åbent hver dag klokken 8-20 indtil videre marts måned ud



Man behøver ikke bestille tid - mød blot op

Copenhagen Medical står for testningen. De driver kviktestcentre i en række kommuner i Region Hovedstaden og modtager deres tests fra sin sydkoreanske leverandør SD Biosensor

