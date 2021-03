Andreas Riis Damgaard er præst i Præstevang Kirke og fortæller i anden episode af 'Ned på jorden' om Det Gamle Testamente. Her er han på besøg i nabokirken i Ullerød, hvor alterbilledet med de to hjorte refererer til et af Andreas' yndlingssteder i Det Gamle Testamente. Pressefoto

Hillerød Provsti hopper med på podcastbølgen

"Adgangen til kirken har på den ene eller anden måde været begrænset det seneste år med såvel nedlukning af kirkerne som forsamlingsloft i dem. Det har medført, at vi præster har været nødt til at tænke ud af boksen for at nå ud til vores menighed, som ikke eller kun i begrænset omfang har kunnet kommet i kirke".

Under nedlukningen i foråret sidste år blev løsningen i en række af landets kirker video-andagter. Siden har der været forskellige eksempler på udegudstjenester, direkte transmissioner og meget andet, og som et ekstra og nyt skridt ind i den digitale tidsalder kaster en række kirker i Hillerød Provsti sig nu ind i lydmediet.

"Podcast-mediet er blevet rigtig populært i løbet af de seneste år, ikke kun for det yngre segment, men også for det ældre. I kirkeligt øjemed ser vi det som en oplagt platform, fordi den både byder op til fordybelse og samtale," udtaler provst Jørgen Christensen og tilføjer:

"Personligt glæder jeg mig rigtig meget til at lytte med, og jeg håber naturligvis, at initiativet vil blive taget godt imod".

Det sker ud fra et lokalt og stedsspecifikt perspektiv, der skal gøre fortællingerne vedkommende og nærværende for lytterne, fortæller Marie Mathilde Fogh i pressemeddelelsen:

"Der findes allerede mange forskellige podcasts, der har religion og kristendom i den ene eller anden forstand som tema. Der, hvor "Ned På Jorden" skiller sig ud fra øvrige podcasts på området, er ved netop at sværge til det lokale. Vi skal kigge på kalkmalerier, besøge et drengekor og dykke ned i egnsfortællingen, der har sat sit præg på lokalsamfundet i generationer. Det skal være en fornøjelse som lytter både at kunne genkende lokale steder, mennesker og genstande i udsendelserne, men også at blive mødt med dialog og spørgsmål, som lægger op til refleksion over de kristne budskaber og fortællinger".