Mads Qwist, der er bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked, håber, at madmarkedet kan åbne i løbet af denne uge. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Madmarked håber stadig at kunne åbne i denne uge

Der var lagt i kakkelovnen til den helt store åbning af Hillerød Madmarked fredag sidste uge, men den måtte udskydes i sidste øjeblik. Nu håber Hillerød Madmarked at kunne åbne til Kristi Himmelfart

Hillerød - 11. maj 2021 kl. 18:00 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det er måske ikke det første, der falder én ind, når man hører om et madmarked, der skal åbne.

Alligevel er brandslukningsudstyr vital for den sikkerhed, der må og skal være i orden. Det var den ikke fredag i sidste uge, hvor Hillerød Madmarked havde planlagt sin store åbning. Leverandøren af udstyret dukkede ikke op og viste sig efterfølgende ikke leveringsdygtig.

Det såkaldte punktslukningsudstyr, der ikke blev leveret sidste uge, skal sidde på madbodernes emhætter, og hvis der for eksempel opstår brand i en frituregryde, skal udstyret kunne kvæle denne. Det ærgrede bestyrelsesformand for Hillerød Madmarked Mads Qwist, at sikkerhedsmaterialerne ikke kunne leveres.

"Det, der har gjort mest ondt, er, at vi må skuffe alle dem, der havde glædet sig til åbningen i dag. Både kunder, stadeholdere og vores personale. Hillerød har taget så flot imod os. Vi har over 4.500 følgere på Facebook, og interessen for madmarkedet har været enorm, så det at skuffe alle dem, der havde glædet sig til åbningen, er det, der har gjort allermest ondt," sagde han til Hillerød Posten i sidste uge.

Men der er godt nyt til håbefulde madmarkedsgæster. En ny leverandør er nemlig allerede fundet, og det forventes, at installationen af brandudstyret vil færdiggøres tirsdag, siger Mads Qwist, der er bestyrelsesformand i Hillerød Madmarked:

"Der bliver arbejdet på højtryk, og vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen, der skal gennemgå og godkende".

Han forklarer, at det under normale omstændigheder kan tage uger at gennemgå materialer til brandsikkerhed, men at kommunen har været hjælpsomme, og at han håber, at der efter installationen af brandudstyret kan komme styr på de sidste dokumentationer og godkendelser.

"Vi er godt på vej, og hvis alt forløber, som vi håber på, åbner vi til Kristi Himmelfart," tilføjer Mads Qwist.

Tirsdag middag er det endnu ukendt, hvorvidt installationerne er færdige og godkendt, hvilket forudsætter, at Hillerød Madmarked kan åbne. Mads Qwist understreger samtidig, at det ikke kan garanteres, at der er åbent til Kristi Himmelfartsdag.

Madmarkedet skulle have været åbnet i fredags, men åbningen måtte udskydes i sidste øjeblik. Foto: Allan Nørregaard

