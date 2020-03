Hillerød Kunstdage plejer at være et stort tilløbsstykke, hvor op imod 10.000 kunstinteresserede kommer forbi Hillerøds mange udstillingssteder. Foto: Kenn Thomsen

Hillerød Kunstdage udskydes

Hillerød Kunstdage skulle være afviklet om to uger men bliver nu flyttet til senere på året efter myndighedernes anbefalinger.

Hillerød - 06. marts 2020

En af årets største begivenheder i Hillerød, Hillerød Kunstdage, der normalt trækker op mod 10.000 besøgende til, bliver nu også ramt af myndighedernes udmelding om, at arrangementer med over 1000 mennesker bør aflyses eller udskydes på grund af coronavirus.

Hillerød Kunstdage skulle have været afholdt den 20.-22. marts, men fredag meldte flere af udstillingsstederne ud, at de udskyder deres deltagelse i Kunstdagene til senere på året. Den første, der tog beslutningen, var Royal Stage, der er kunstdagenes største udstillingssted.

- Vi flytter arrangementet, og vi skal så i gang med at finde en ny dato. Det bliver nok i efteråret, siger Carsten Larsen, direktør i Royal Stage.

Kaotisk arbejdsdag Han beskriver sin arbejdsdag efter statsminister Mette Frederiksens udmelding som rent kaos. Royal Stage lægger gulv til flere messer og koncerter i løbet af marts, og derudover kommer tusindvis af mennesker, der har aftaler i sundhedscentret, eller som skal til sport eller træning, så der har været mange ting at tage fat på. Cafeen er lukket, og der er blevet kaldt ekstra personale ind til at vejlede, ligesom der er sat håndsprit frem ved alle indgange.

Langer ud efter statsminister Carsten Larsen langer hårdt ud efter statsminsiter Mette Frederiksen.

- Jeg er rigtig sur og irriteret på statsministeren, fordi hun ikke gider at træffe en beslutning. Hun anbefaler, at man aflyser, men jeg har ikke en jordisk chance og den faglige viden til at træffe sådan en beslutning. Hun har alle fagpersoner bag sig, så derfor bør hun melde klart ud. Jeg synes simpelthen, at hun er så tarvelig, og det er så ringe, siger han.

Skuffelse på Annaborg Også på Annaborg, der er hjemsted for Hillerød Kunstforening, har man valgt at udskyde. I denne weekend skulle formand Margit Borring og de øvrige i bestyrelsen have modtaget værker fra de 130 tilmeldte kunstere til årets udgave af Den Censorerede Forårsudstilling. Men kunstnerne vil nu få en mail om ikke at dukke op.

- Det er virkelig med stor skuffelse, at vi udskyder. Vi har glædet os helt fantastisk til at modtage alle værkerne, og det er en rigtig festperiode, hvor forventningsfulde kunstnere afleverer værker, og dygtige censorer bedømmer dem. Men det giver ingen mening at afholde arrangementet, når Royal Stage ikke er med. Så skal vi censorere og opbevare kunstværkerne i et halvt år, og det kan vi ikke, siger Margit Borring.

Også Atelier Hildur og Art& v/ Lene Sandvang har valgt at udskyde, mens kunstnergrupperne AD HOC med Merete Deichmann og og Iben Jakobsen i spidsen og Akvarelgruppen er gået i tænkeboks. De to grupper skulle have udstillet i Uddannelsescentret på Milnersvej, og de har allerede hængt deres udstillinger op. Det gjorde kunstnerne torsdag i denne uge. Også GalleryArtTour, der holder til i SlotsArkaderne, og det nye kunstnerfællesskab Værkstederne overvejer situationen.

Kommer til at koste Anbefalinger fra myndighederne får også betydning for flere andre arrangementer i Royal Stage. Sy- og Strikmessen, som skulle have været afholdt den sidste weekend i marts, flyttes. Derimod flyttes CykelSportMessen i den kommende weekend ikke. Carsten Larsen tror dog, at udmeldingerne vil have betydning for antallet af solgte billetter. De planlagte koncerter »The Greatest Love of All - a tribute to Whitney Houston«, »The Lord of the rings and the hobbit - the concert« og operaen »Bortførelsen fra Seraillet« aflyses heller ikke. Ved disse forestillinger stopper billetsalget ved 900 solgte billetter.

De mange ændringer kommer til at koste Royal Stage dyrt, men hvor meget ved Carsten Larsen endnu ikke.

- Vi har slet ikke styr på lige nu, hvad konsekvenserne bliver. Vi kommer til at mangle en masse entreindtægter lige nu, men hvordan det ender, ved vi ikke, når det nu er force majeure. Vi har brugt en masse penge på markedsføring allerede, og jeg tror ikke, der er nogen, der har overblik over noget i øjeblikket, siger Carsten Larsen.