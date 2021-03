Hillerød Kommune har den 9. bedste natur i Danmark, viser en ny analyse, der er lavet af forskere på Aarhus Universitet. Modelfoto: Foto: Kaare - stock.adobe.com

Hillerød Kommunes natur er i top ti

Hillerød Kommune er røget to pladser ned på Danmarks Naturfredningforenings Naturkapitalindeks

Hillerød - 04. marts 2021 kl. 05:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

En ny analyse af kommunernes såkaldte naturkapital placerer Hillerød Kommune som nummer ni ud af landets 98 kommuner.

Danmarks mange skove, søer, marker og byer rummer alle natur, men værdien af naturen er langt fra den samme fra kommune til kommune. På baggrund af et nyt nationalt biodiversitetskort har forskere fra Aarhus Universitet (DCE) udregnet det såkaldte Naturkapitalindeks for Danmark og hver af landets 98 kommuner.

Hillerød får 47 ud af 100 mulige point i den nye analyse, og det betyder, at Hillerød Kommune er røget to pladser ned på listen over de mest naturligvenlige kommuner i forhold til den sidste rangering, der udkom sidst i 2017, hvor Hillerød Kommune lå nummer syv.

Selv om Hillerød Kommune er røget et par pladser ned på listen, så glæder borgmester Kirsten Jensen (S) sig over placeringen i top ti.

"Det er dejligt at ligge højt i naturkapitalindeksen, men vi vil gerne endnu højere op. Måske er konkurrencen blevet hårdere, og andre kommer mere med, og så er det jo godt for Danmark som sådan, hvis vi er flere og flere, som vil passe og styrke naturværdier," siger Kirsten Jensen i en pressemeddelelse.

Ildsjæle Også Louise Colding (S), der er formand for Hillerød Kommunes natur, miljø og klimaudvalg, glæder sig over, at Hillerød ligger højt placeret i analysen.

Top 10 over kommuner med Danmarks bedste natur 1. Fanø Kommune 87 point

2. Læsø Kommune 81 point

3. Tårnby Kommune 75 point

4. Lyngby-Taarbæk Kommune 64 point

5. Furesø Kommune 57 point

6. Rudersdal Kommune 54 point

7. Halsnæs Kommune 53 point

8. Gribskov Kommune 48 point

9. Hillerød Kommune 47 point

"Vi har et meget positivt samarbejde med private lodsejere om naturpleje. Kommunen ejer også selv nogle af disse naturperler, og her sørger vi for løbende naturpleje af områderne til gavn for de sjældne arter. Der er mange ildsjæle i Hillerød og omegn, som har interesse for naturen og bidrager til registrering af sjældne arter, for eksempel registrering af sommerfugle på det kommunale og bynære naturområde Skansebakken, hvor der findes flere rødlistede (sjældne, red.) sommerfugle," siger Louise Colding i pressemeddelelsen.

"Vi har også i 2020 vedtaget en Strategi for mere bynatur i Hillerød Kommune. Selv om den ikke er decideret målrettet mod den sjældne natur, så er det et tiltag, som vil give et løft til den mere almindelige natur i byområderne og dermed en mere varieret flora og fauna", tilføjer Louise Colding.

Og ifølge Kirsten Jensen er det et område, som Hillerød Kommune prioriterer meget højt.

"Vi er stolte af at have en kommune med store naturværdier og føler et ansvar for at passe på naturen og de sjældne og sårbare arter. Vi ønsker at vedblive at være en naturrig kommune. Vi prioriterer området højt, og jeg ved, at mange af os borgere sætter pris på naturen og naturoplevelser, og at mange flytter til kommunen, netop fordi vi har meget natur," siger borgmesteren i pressemeddelelsen.

