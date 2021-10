Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hillerød Kommune fik tilbudt en ny skole, men takkede nej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hillerød Kommune fik tilbudt en ny skole, men takkede nej

Hillerød - 01. oktober 2021 kl. 06:00 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: Goldschmidt Holding, der bygger den nye bydel Frederiksbro, er kommet med et uforpligtende tilbud til Hillerød Kommune om at hjælpe kommunen med at løse problemet med manglende skoleklasser ved at bygge en ny skole til kommunen, som kommunen så kan leje sig ind i.

Ulrik Bebe, der er projektdirektør i M. Goldschimidt Holding A/S, bekræfter i en mail, at Goldschmidt har tilbudt at lave et offentligt-privat partnerskab (OPP).

"Det er korrekt, at vi uforpligtende har drøftet muligheden for at bygge en skole til Hillerød Kommune på Frederiksbro som et OPP-projekt. Det bliver dog ikke til noget, da kommunen har valgt en anden model for at løse deres problem med skolekapacitet," skriver Ulrik Bebe.

Borgmester i Hillerød Kirsten Jensen (S) begrunder, hvorfor idéen ikke er kommet videre:

- Kommunen får ikke noget gratis. Kommuner skal kunne betale selv, siger hun.

Fordi selvom Goldschmidt har tilbudt at bygge skolen, som kommunen derefter ville skulle leje sig ind i, så ville sådan en løsning stadigvæk være dyr for kommunen. Det skyldes, at kommunen skal lægge penge til side, hvis en privat aktør bygger noget, som forsyner kommunen med de funktioner, som er nødvendige for kommunen, for eksempel dagtilbud og skoler.

- Hvis private bygger noget, der skal forsyne kommunen , i det her tilfælde en skole, så skal kommunen deponere det samme beløb, som det koster den private at opføre skolen. Det svarer til, at anlægssummen skal låses i kassen. Nogle af pengene frigives, men der skulle også betales renter, siger Kirsten Jensen.

- Man kan godt vælge den her model, men vi vil skulle betale det fulde beløb uanset hvad, siger Kirsten Jensen.

Hun fortæller, at byrådet er blevet orienteret om henvendelsen fra Goldschmidt om en ny skole i forbindelse med et budgetseminar.

Da projektet ikke er nået længere end en uformel drøftelse mellem Goldschmidt og kommunen, ligger der ikke noget konkret information om, hvad en skole ville komme til at koste at bygge, og dermed hvilket beløb kommune ville skulle deponere. Men et godt bud er en kvart milliard kroner.

- Helt generelt kan jeg sige, at en tosporet skole vil koste et stort millionbeløb. Vi har brug fro to et halvt spor, og det ville nok koste 200-300 millioner kroner, siger borgmester Kirsten Jensen.

Hun siger om Goldschmidts tilbud om at bygge en skole til kommunen:

- Det er fint og helt i orden, vi har bare taget det valg at styrke de eksisterende skoler.

Kirsten Jensen fortæller, at partierne bag budgettet, som blev vedtaget på byrådsmødet onsdag med opbakning fra alle bortset Nye Borgerlige, har valgt at støtte skolerne i Hillerød Vest, der er det område i byen, som har brug for flest nye klasselokaler.

- Det behov vi har for skoleklasser vælger vi at komme i møde på de skoler vi har, fordi vi mener, at det vil være med til at styrke dem, at vi investerer i dem, siger Kirsten Jensen.

Hun fortæller, at det budget, der er vedtaget, vil gøre skolerne nogenlunde lige store.

- Og de vil også kunne mærke en forbedring i forbindelse med ombygninger og tilbygninger. Vi håber, at de vil kunne mærke et løft. Sophienborgskolen får et helt nyt spor, og Sophienborg er i forvejen forholdsvist ny, siger Kirsten Jensen.

Vi har i denne uge beskrevet, at skolebestyrelsen på Hillerødsholmskolen med formand Søren Møller Jensen i spidsen er ærgerlig over, at der ikke er lavet en helhedsplan for renovering af de gamle dele af skolen.

Men Kirsten Jensen mener, at der vil komme et løft til de eksisterende skoler med den løsning, som er valgt i forbindelse med budgettet.

- Vi vil gøre noget på Ålholmskolen og Hillerødsholmskolen. Ålholm har fået gennemført en helhedsplan, og Hillerødsholmskolen vil også gerne have en, og det ved vi godt i byrådet. Der er i 2025 sat penge af til at begynde arbejdet med en helhedsplan, siger Kirsten Jensen.

Hvis kommunen havde taget imod tilbuddet om at få bygget en ny skole af Goldschmidt, så ville der ikke være nogle penge til at renovere de eksisterende skoler, siger Kirsten Jensen.

- Uanset hvem der bygger nyt, så koster det penge for kommunen, og med helt nyt ville der gå meget lang tid, før vi vil kunne vise opmærksomhed til de skoler, vi allerede har. Det er et meget stort millionbeløb, vi ville skulle sætte til side til en ny skole, og satte vi de penge til side til en ny skole, og så ved jeg ikke, hvornår der ville være noget til de gamle skoler, siger Kirsten Jensen.