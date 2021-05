Hillerød Klovneløb plejer at samle et sted mellem 1.000 og 1.500 mennesker, der løber en tur rundt om Slotssøen i den gode sags tjeneste. Arkivfoto: Martin Warming

Hillerød Klovnekløb er tilbage - dog i en noget anden udgave

I år vælger man selv, hvor og hvornår man vil løbe, hvis man tilmelder sig det lokale klovneløb

Hillerød - 12. maj 2021 kl. 17:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Hillerød Klovneløb blev ikke til noget sidste år på grund af corona-pandemien, men i år vender det populære klovneløb heldigvis tilbage.

Dog i en noget anden udgave, end vi er vant til.

Normalt mødes over 1.000 deltagere på Torvet i Hillerød en lørdag formiddag og løber en tur rundt om Slotssøen for at støtte hospitalsklovnene, men i år er ruten valgfri, fortæller Lone Ibsen, der er med til at arrangere Hillerød Klovneløb.

"Det vigtigste er, at vi holder traditionen med Klovneløb i ave - og at alle løberne igen får en god oplevelse - samtidig med at de støtter en god sag," siger hun.

Deltagergebyrene fra klovneløbet går ubeskåret til Foreningen Danske Hospitalsklovne. Arkivfoto: Martin Warming

Brug for penge Og der er hårdt brug for støtte til Foreningen Danske Hospitalsklovne, der har mistet flere millioner kroner i indtægter og fundraising under corona-krisen.

Man kan tilmelde sig Hillerød Klovneløb på www.klovneløb.dk senest fredag den 28. maj klokken 23.59. Når man har tilmeldt sig, kan man hente sit startnummer, en rød næse og en mini-klovnebog foran Kop & Kande på Torvet fredag den 28. eller lørdag den 29. maj frem til kl. 14.

Årets lokale klovneløb har fået navnet 'Løb sammen - hver for sig', og man bestemmer altså selv, hvornår og hvor man vil løbe.

"Vi håber, at rigtig mange mennesker vil tilmelde sig Hillerød Klovneløb og løbe en tur for den gode sag. Og hvem ved - måske møder man flere røde næser på sin tur rundt i skoven eller byen," lyder det fra Lone Ibsen.

Det koster 70 kroner at deltage i Klovneløbet, og når man tilmelder sig Hillerød Klovneløb går hele beløbet ubeskåret til hospitalsklovnenes arbejde på børneafdelingerne, og der følger altså også en rød næse og en mini-klovnebog med.

"Ved at deltage i Hillerød Klovneløb er man med til at sikre, at hospitalsklovnene kan nå ud til endnu flere børn, som har brug for et ekstra smil og et kærligt kram i en svær tid," siger Lone Ibsen.

