Hillerød Golf Klub vil ligestilles

Hillerød - 02. juni 2018 kl. 14:37 Af Camilla Fræhr Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hillerød Golf Klub mener, at klubben er ringere stillet i forhold til andre idrætsklubber, som i mange tilfælde får arealer og klubhusfaciliteter stillet til rådighed. Derfor søger klubben nu en årlig økonomisk støtte på i alt 420.000 kroner til de basale driftsomkostninger som rengøring, renovering, el og varme.

- Vi kan se, at vi som golfspillere ikke bliver behandlet på samme måde som eksempelvis fodboldspillere og håndboldspillere gør. Vi har hele tiden skulle betale alt selv, mens andre får betalt forskellige ting som lokaler, varme og renovering. Vi synes, at golfen skal ligestilles med andre foreninger i Hillerød Kommune, siger Jan Aarup, der er formand for Hillerød Golfklub.

Golfklubben står blandt andet overfor en større tagrenovering, som de ikke selv kan varetage økonomisk. Hillerød Golfklub afdrager lige nu på et 30-årigt realkreditlån på 10 millioner kroner, som blev optaget i 2005, som blev brugt til en større renovering og tilbygning.

- Hvis vi ikke får støtten, så må vi jo suge på labben, som vi har gjort hidtil og undre os over, hvorfor vi ikke skal ligestilles med andre idrætsforeninger. Vi har klaret os hidtil, men det er klart, at støtten vil hjælpe betydeligt på, at vi kan få gjort de ting, vi synes er nødvendige, siger Jan Aarup og fortsætter:

Formanden for Idræt- og sundhedsudvalget, Hanne Kirkegaard (V), er positiv overfor forslaget:

- Vi synes, at når vi gør det med andre foreninger, så skal vi også give tilskud til golfklubben, siger Hanne Kirkegaard og fortsætter:

Udvalget har været enig om, at indstillingen sendes videre, så aktivitetsforslaget kan komme med i budgetforhandlingerne i Økonomiudvalget.

- De udgifter, som golfklubben søger støtte til, hører under aktivitetsområde 12 i budgetforslaget for 2018-2021. Derfor indstiller vi forslaget til Økonomiudvalget, så de kan tage det med i budgetforhandlingerne, og så ønsker vi, at forvaltningen udarbejder en opdateret forpagtningsaftale mellem golfklubben og Hillerød Kommune, siger Hanne Kirkegaard.

