Hillerød Forsynings direktør fylder rundt

Søren Støvring begyndte at studere på DTU, og da han først havde stiftet bekendtskab med elproduktion, valgte han det som sin karrierevej. Han blev først civilingeniør og siden også ph. i elforsyning, og da han ville gå efter at arbejde med ledelse, tog han endnu en uddannelse i økonomisk forståelse og personaleledelse. Det blev til en bachelor fra Copenhagen Business School.

Fra 1988 arbejdede Søren Støvring med elforsyning i virksomheder som Elkraft, SK Energi og E2 Energi. Han kom til NESA og blev ansvarlig for drift og planlægning af højspændingsnettet. Samtidig var han formand for arbejdsgruppe om drift af det nordiske elnet. Han blev hentet til firmaet Powercom som administrerende direktør for at arbejde med fibernet.