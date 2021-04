Hillerød Forsynings bestyrelse sætter nu gang i en advokatundersøgelse, der skal kortlægge hvordan selskabets leasingaftaler er blevet forvaltet. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Forsyning sætter gang i advokatundersøgelse

Hillerød - 29. april 2021 kl. 15:45 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Hillerød Forsyning i denne uge valgte bestyrelsen at igangsætte en advokatundersøgelse, der skal undersøge en række forhold under den tidligere ledelse, herunder hvordan selskabets leasingaftaler er blevet forvaltet.

Hillerød Forsynings ledelse er i den seneste tid blevet opmærksom på dispositioner om blandt andet forvaltning af selskabets aftaler for leasede firmabiler, der er blevet foretaget af to nu fratrådte medlemmer af den tidligere ledelse, tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen og tidligere administrerende direktør Søren Støvring.

Derfor har direktionen indstillet til bestyrelsen, at man indleder en advokatundersøgelse for at få belyst sagen, hvilket bestyrelsen godkendte tirsdag. Derfor går Poul Schmith/Kammeradvokaten nu i gang med at se på sagen.

Undersøgelsen skal også omfatte den nuværende ledelse af Hillerød Forsyning for at sikre, at bestyrelsen stadig har tillid til den nuværende direktion, der også var en del af den tidligere ledelse.

Interne undersøgelser i selskabet indikerer, at dispositionerne fra de tidligere medlemmer af ledelsen er foregået hen over en årrække, fra leasingaftalerne blev indgået i 2014 og frem til sidste år, hvor Hillerød Forsyning afskaffede firmabilsordningen.

»Betragtelige ekstraomkostninger« Det overblik, som direktionen nu har skabt, har hverken den nuværende eller den tidligere bestyrelse tidligere haft, lyder det. Interne undersøgelser viser, at forsyningen er påført ekstraomkostninger, idet leasingaftalerne systematisk er indfriet før tid, og ved generelt at have kørt flere kilometer end indeholdt i aftalerne, de såkaldt overkørte kilometer. Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger drejer det sig om et beløb mellem 500.000 og en million kroner.

- Den konkrete forvaltning af leasingaftalerne ser ud til at have påført forsyningen betragtelige ekstraomkostninger. Derfor er der behov for, at en ekstern advokatundersøgelse får belyst dispositionerne til bunds. Bestyrelsen vil nu afvente undersøgelsen, før vi foretager os yderligere, siger Klaus Markussen, formand for bestyrelsen for Hillerød Forsyning, i en pressemeddelelse.

Oprydning i gang Det var sidste år efter flere møgsager og overskrifter om blandt andet høje lønninger, dyre firmabilsaftaler, kunstindkøb og en glemt rabat på en halv million kroner, at først Peter Maltha Larsen og siden Søren Støvring blev sagt op. Det hele begyndte med Gadevang-borgeren Rasmus Visbys gravearbejde, der afslørede de problematiske sager. Siden er et oprydningsarbejde og en ny strategi for mere åbenhed og transparens hos forsyningen sat i gang.

Tidligere direktør: Bestyrelsen godkendte Tidligere affaldsdirektør Peter Maltha Larsen havde ikke hørt om sagen, da Frederiksborg Amts Avis kontaktede ham. Han husker ikke, hvor mange kilometer han igennem årene kørte, eller om det oversteg de kilometer, der var skrevet ind i kontrakterne.

- Det er alt sammen noget, der er godkendt af bestyrelsen. Rammerne for leasingordningen er godkendt af Klaus Markussen og Louise Colding Sørensen (den nuværende og tidligere bestyrelsesformand, red.) før ham. Det er ikke sådan, at jeg bare kunne bestille en ny firmabil. Det skulle godkendes af bestyrelsen, siger han.

Tidligere administrerende direktør Søren Støvring har ikke nogen kommentarer til sagen.

Klaus Markussen vil ikke over for Frederiksborg Amts Avis kommentere på, om bestyrelsen burde have opdaget de mulige problematiske forhold noget før, om en revisor burde have opdaget dem, eller om bestyrelsen har godkendt leasingkontrakterne, som Peter Maltha Larsen siger.

I stedet henviser Hillerød Forsyning til, at det netop er forvaltningen af aftalerne, det vil sige hvad der er lagt frem for bestyrelsen fra de to tidligere direktørers side, som nu skal undersøges.

I pressemeddelelsen siger Klaus Markussen:

- Nu overlader vi alt relevant materiale til eksterne, juridiske eksperter, og så må vi se, hvilke konklusioner advokatundersøgelsen kommer frem til. Derfor ønsker vi heller ikke at udtale os yderligere om sagen, før undersøgelsen er afsluttet, siger Klaus Markussen.

Whistleblower-ordning fremskyndes Udover advokatundersøgelsen vil direktionen også iværksætte en revisor-undersøgelse, der sammen med selskabets kommende indkøbspolitik skal styrke forsyningens kontrolmiljø.

Desuden vil ledelsen allerede i år implementere den whistleblower-ordning, som efter planen først skulle etableres i 2023. Whistleblower-ordningen skal sikre, at interessenter anonymt kan gøre opmærksom på forhold, der kan være uetiske, ulovlige eller i strid med interne politikker.