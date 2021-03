René Vogelius har lagt mange interessetimer i at bygge BioBoxen. Foto: Per Skovkjær Sand

Hillerød Forsyning hjælper forskere med at fjerne drivhusgas

Vandet fra boringerne, der forsyner Stenholt Vandværk, har højt indhold af metan, som suser ud i atmosfæren. Forskere fra Teknologisk Institut har i samarbejde med Hillerød Forsyning fundet en måde at fjerne drivhusgassen. Teknologien har stort potentiale i én af de helt store sektorer her i Danmark.

René Vogelius, der er driftsleder for vand i Hillerød Forsyning er gået forrest i samarbejdet med forskerne. Han har nemlig bygget en ståltank hjemme på sit eget værksted ud fra tegninger, som Teknologisk Institut har sendt, og ved hjælp af den specielle ståltank kan metan fra boringerne omdannes til CO2, som er 25 gange bedre for atmosfæren end metan. Forsøget er foregået på Stenholt Vandværk syd for Nødebo fra december 2020 indtil denne uge, hvor det er blevet pillet ned og sendt videre til et andet forsøgssted.

