Hillerød Forsyning har konstitueret ny direktør

En ny midlertidig ledelse er på plads i Hillerød Forsyning

Hillerød - 21. december 2020 kl. 14:28 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Bestyrelsen i Hillerød Forsyning har konstitueret forsyningens økonomichef Carsten Hansen som administrerende direktør i perioden frem til, at en ny, permanent direktør er ansat.

Det oplyser Hillerød Forsyning i en pressemeddelelse mandag.

Carsten Hansen skal varetage posten, indtil en direktør er blevet rekrutteret som afløser for den tidligere administrerende direktør Søren Støvring, som blev fyret 19. november.

Dengang blev det meldt ud, at Søren Støvring ville fortsætte, indtil den nye leder blev ansat, men han er altså nu fratrådt, og bestyrelsen har indgået en fratrædelsesaftale med ham.

Som et led i konstitueringen er det aftalt, at de to forsyningschefer Anders B. Møller-Hansen og Peter Underlin fortsætter som en del af forsyningens daglige ledelse, oplyser forsyningen.

"Bestyrelsen er glad for, at Carsten Hansen, Anders B. Møller-Hansen og Peter Underlin har takket ja til at sikre, at både udvikling og drift af Hillerød Forsyning fortsætter. Derfor er det også vigtigt at slå fast, at det er en samlet bestyrelse, der bakker 100 procent op bag den konstituerede ledelse," udtaler bestyrelsesformand Klaus Markussen, som også er viceborgmester (Venstre).

Ifølge Klaus Markussen kan forsyningen nu se fremad og tage hul på et nyt kapitel.

"Ledelsen får nu den nødvendige arbejdsro," udtaler han.

Den konstituerede ledelses vigtigste opgave er ifølge pressemeddelelsen "at skabe stabilitet og tryghed internt" og "at sikre fortsat stabil drift og dermed det bedst mulige afsæt for den fremtidige, permanente ledelse".

Ny ejerstrategi Konstitueringen af den nye ledelse er sket i forlængelse af, at byrådet 16. december vedtog en ny ejerstrategi for Hillerød Forsyning. Ejerstrategien lægger op til et tættere samarbejde mellem forsyningen og ejeren, Hillerød Kommune, og det bliver en del af den nye ledelses opgaver at sikre, at det sker - for eksempel gennem endnu større åbenhed og ved at sikre fortsat fremdrift i de mange, store projekter inden for den grønne omstilling, som Hillerød Kommune har søsat.

"Hillerød Forsyning spiller en altafgørende rolle i indfrielsen af de ambitiøse planer, som Hillerød Kommune har for den grønne omstilling i kommunen. Det drejer sig om bl.a. etablering af et dampværk, rensning af spildevandet for medicinrester samt affaldssortering i 10 fraktioner. Den konstituerede ledelse skal derfor sikre, at de store projekter fortsætter som hidtil," udtaler Klaus Markussen.

Konsulent skal assistere Parallelt med konstitueringen af den midlertidige ledelse agter bestyrelsen i en afgrænset periode at tilknytte en ekstern konsulent til at assistere bestyrelsen med en situationsanalyse, profilbeskrivelse og rekruttering af en ny, permanent administrerende direktør for Hillerød Forsyning. Bestyrelsen vil derfor snarest indbyde tre relevante rekrutteringsvirksomheder til at byde på den opgave.

