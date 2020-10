Hillerød Forsyning dropper politisag mod borger

Nordsjællands Politi henlægger sag om Hillerød Forsynings politianmeldelse af borger, og forsyningsselskabet vil ikke gå videre med at klage over afgørelsen

Hillerød Forsyning dropper at gå videre i sagen om en politianmeldelse af en borger for chikane af en ansat.

Hillerød Forsyning havde politianmeldt borgeren for en overtrædelse af Straffelovens §119a, som handler om krænkelse af personer i offentlig tjeneste ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende person under udførelse af tjenesten.

Men politiet har nu meldt ud, at sagen er henlagt, og det skyldes, forklarer Hillerød Forsyning i pressemeddelelsen, at der ikke var beviser nok, og at offentligt ansatte skal tåle mere end andre, når det kommer til chikanesager.

Hillerød Forsynings advokater vurderede, at forsyningsselskabet havde pligt til at beskytte deres medarbejdere – og at der var grundlag for en straffesag eller et polititilhold imod borgeren, forklarer administrerende direktør i Hillerød Forsyning, Søren Støvring, i pressemeddelelsen.

Han udtaler samtidig, at ”det er vigtigt at slå fast, at ingen bliver meldt til politiet for at stille kritiske spørgsmål til Hillerød Forsyning eller for at søge aktindsigt, for vi kan tåle at blive kigget i kortene”.