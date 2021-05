Hillerød Forsyning har nu besluttet at betale den miljøbøde på 100.000 kroner, som selskabet fik i efteråret 2019.Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Forsyning betaler bøde på 100.000 kroner

Hillerød - 29. maj 2021 kl. 08:16 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Ledelsen i Hillerød Forsyning vil nu betale den bøde på 100.000 kroner, som forsyningsselskabet modtog i oktober 2019.

Hillerød Forsyning har tidligere nægtet at betale bøden og kaldt den urimelig. Men nu betaler selskabet bøden for at få sagen lukket.

- Vi har vurderet sagen på ny og har af flere årsager besluttet os for at betale bøden, siger konstitueret administrerende direktør, Carsten Hansen i en skriftlig kommentar.

- For det første risikerer vi at komme til at bruge et større beløb end de 100.000 kroner på at køre sagen videre. Og for det andet har vi vurderet, at vi bruger vores ressourcer bedre, hvis vi fokuserer på fremtiden og på den række af store projekter i den grønne omstilling, som venter forude. De fremtidige, grønne projekter er vigtigere end en historisk sag, så vi mener, at beslutningen om at betale bøden tjener Hillerødborgerne bedst, siger han.

Underkendt i klagenævn Bøden var en følgevirkning af sagen om plangrundlaget for det én milliard dyre prestigeprojekt Solrødgård, som i november 2017 og marts 2018 blev underkendt af to klagenævn. Tilladelsen til at udlede renset spildevand fra renseanlægget blev i den forbindelse ophævet, og Hillerød Kommune fik 12 måneder til at få et nyt plangrundlag på plads. Men da var anlægget allerede i drift, og det kunne ikke lade sig gøre at få lovliggjort det inden for tidsfristen. Udledningen forsatte derfor, og Miljøstyrelsen politianmeldte Hillerød Forsyning, der i efteråret 2019 fik en bøde på 100.000 kroner.

I december samme år godkendte Hillerød Kommune en ny lokalplan, VVM-redegørelse og udledningstilladelse.

Bestyrelsesformand Klaus Markussen har tidligere kaldt bøden urimelig, blandt andet fordi der gik 2,5 år fra Danmarks Naturfredningsforening klagede, til der forelå en afgørelse fra Planklagenævnet.

