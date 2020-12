Hillerød Fodbold skal have ny cheftræner

Hillerød Fodbold og Kasper Jørgensen, der er cheftræner for klubbens 2. divisionshold, er blevet enige om at stoppe samarbejdet

Det skriver klubben i en pressemeddelelse tirsdag aften.

Ifølge pressemeddelelsen har Kasper Jørgensen tilkendegivet, at han gerne vil prøve noget nyt, og samarbejdet stopper helt uden dramatik, understreger Hillerød Fodbold.

"Kasper Jørgensen er en ung og talentfuld træner, der med stor kompetence har løftet Hillerød Fodbold til at være en etableret divisionsklub, der er kendt som et virkelig godt spillende fodboldhold og som har ambitioner om at gøre det endnu bedre," står der i pressemeddelelsen fra den lokale fodboldklub.

Kasper Jørgensen mener selv, at det er det helt rigtige tidspunkt at stoppe på, så en ny cheftræner får mulighed for at arbejde med holdet i opstartsfasen til forårssæsonen.

”Jeg vil godt starte med at takke alle dem, jeg har arbejdet sammen med igennem årene. Alt fra min stab, spillerne, ledelsen og alle de frivillige mennesker, der yder en stor indsats. Efter flere år i Hillerød Fodbold er jeg nået til et sted i min udvikling, hvor jeg har brug for at prøve noget nyt. Det giver samtidig god mening for klubben at komme i gang allerede nu med et nyt trænerteam. Jeg er utrolig stolt over at have bidraget til den sportslige retning – givet klubben og ikke mindst førsteholdet et spillemæssigt DNA, som er blevet anerkendt gennem hele 2. division," siger han.