Hillerød Fodbold har fået partner nummer 100

"Hillerød Fodbold drømmer stort. Det gør vi også, så på den måde matcher vi hinanden rigtig godt. Det er vores tilgang til tingene, at vi godt vil være nummer et - præcis som Hillerød Fodbold - og vi vil godt være med til at videreudvikle klubben og hjælpe dem videre med at få opfyldt deres drømme og visioner for klubben," tilføjer Filip La Cour.

"Det er altafgørende for os, at der er lokale virksomheder, der har lyst til at støtte op om vores projekter og visioner. Vi har behov for, at alle bakker op, og jeg synes, at det er en blåstempling af vores projekt, at La Cour Byg også har lyst til at være med som partner," siger han.