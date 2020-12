Annette Quist har i 15 år forpagtet Hillerød Camping, som er voldsom populær, ikke mindst på grund af den smilende og hjertevarme værtsfamilie. Hillerød Camping blev sidste år kåret som Årets Campingplads, og Annette Quist har både modtaget prisen som Årets Hillerød-borger samt Frederiksborg Rotary Klubs initiativpris. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Camping skal betale mindre i forpagtningsafgift i år

Hillerød - 10. december 2020 kl. 05:36 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Et enigt Økonomiudvalg sagde i går ja til, at forpagter Annette Quist fra Hillerød Camping må nøjes med at betale halvdelen af forpagtningsafgiften til kommunen i år. Dermed skal hun ikke betale 75.000 kroner til kommunen.

- Hillerød Camping har lidt et meget tydeligt tab under Covid-19, så selvom de senere på sommeren fik flere indenlandske gæster, så manglede de alle de udenlandske. De kom heller ikke så hurtigt i gang, som de gerne ville, så det er vist kun en lille kompensation for det tab, de samlet har haft, fortæller borgmester Kirsten Jensen (S).

Omsætning faldet 50 pct

Omsætningen for campingpladsen er faldet med 50 procent i år, hvilket svarer til omkring 1,2 millioner kroner. Årsagen er ikke overraskende Covid-19, der smadrede campingpladsens åbning i påsken, da store dele af verden var lukket ned. Her var campingpladsen også lukket.

Flere danske gæster

Selvom de udenlandske gæster ikke kunne komme til Hillerød på sommerferie, har flere danskere end normalt besøgt Hillerød Camping i år, hvilket ifølge kommunens forvaltning har været medvirkende til at begrænse tabet trods en svær corona-sæson.

- Over 90 procent af vores gæster har været danskere. Det har været meget anderledes, men vi er glade for de fynboere og jyder, der også er rykket herover. Bycamping har ikke hittet på samme måde, men vi har været glade nok for, at vi har haft masser af gæster, selvom det absolut ikke har været fuldt hus, sagde Annette Quist tilbage i august her i avisen.

Hillerød Camping har til og med september 2020 oplevet, at antallet af overnatninger er faldet med 11.690 sammenlignet med året før.

Derudover har Annette Quist på grund af nye corona-restriktioner været tvunget til at investere i nye løsninger, for eksempel udendørsbrusere, så gæsterne stadig har kunnet føle sig sundhedsmæssigt trygge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Annette Quist efter økonomiudvalgets møde i går.