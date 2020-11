Byrådet bakkede op om at betale for huslejen, når Visit Nordsjælland flytter fra Helsingør til Hillerød. Arkivfoto

Hillerød Byråd bakker op om huslejestøtte til Visit Nordsjælland

Hillerød - 04. november 2020 kl. 14:28 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Et flertal i Hillerød Byråd bakkede på mødet i onsdags op om, at kommunen betaler for huslejen, når Visit Nordsjælland flytter ind i erhvervshuset C4 i Hillerød.

Læs også: Visit Nordsjælland skal flytte til Hillerød

Det vil koste kommunen omkring 212.000 kroner om året fra 2021 at betale for turistorganisationens leje af lokalerne på Krakasvej.

Nye Borgerlige imod Den eneste, som stemte imod, var Nye Borgerliges Mette Thiesen, som ikke mener, at kommunen skal bruge penge på at lægge lokaler til Visit Nordsjælland:

"Vi er ikke i en økonomisk situation, som på nogen måde fordrer det," sagde hun.

Turistudvalgs formand Thomas Elong (V) sagde til gengæld, at han "er glad for og stolt over, at Hillerød finder den nødvendige kapital og i fremtiden vil huse Visit Nordsjælland".

"Tag en dyb indånding" Også Radikale Venstres Jørgen Suhr glædede sig på det digitale møde over, at Visit Nordsjælland så flytter ind i samme hus som Erhvervshus Hovedstaden - Copenhagen Business Hub:

"Det er godt for erhvervslivet og turismeudviklingen bo under samme tag. Det giver mening for Nordsjælland. Vi kan godt ærgre os lidt over, at Hillerød Kommune skal dække de ekstra udgifter, men nogle gange må man tage en dyb indånding og gøre det rigtige i en stor sags tjeneste".

"God synergi" Også SF's Rikke Macholm bakkede op:

"Det giver en god synergi mellem turisme og erhvervsliv, og det er en fornuftig placering i forhold til, at Hillerød ligger centralt".

Byrådet godkendte også de nye vedtægter for Visit Nordsjælland efter Helsingørs udtræden af samarbejdet til årsskiftet.

