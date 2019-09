Et grundvandsbrud forsinkede byggeriet og kostede 20 millioner at rette op på. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød Arena blev 26 mio dyrere

Hillerød - 14. september 2019

Det kostede næsten 20 millioner kroner, da der i december 2017 skete et grundvandsbrud mens CC. Contractor var ved at grave ud til Hillerød Arena. Efter et forlig betaler CC Contractor 3,9 millioner kroner, mens resten af regningen skal betales af byggebudgettet for arenaen på 150 millioner kroner, som i alt overskrides med 26 millioner kroner.

Der var ellers afsat 12 millioner kroner til uforudsete udgifter, men det var altså ikke nok.

- Vi mener stadig, at vi har lavet et godt og forsvarligt byggeri, og hvis vi ser bort fra vandet, som koster os 16 millioner kroner, så er det en overskridelse på 10 millioner kroner. Det er 6-7 procent på et byggeri, som har løbet over så lang tid, siger direktør Carsten Larsen, som har fået en aftale med sin bank om et nyt 30-årigt lån, der skal finansiere overskridelsen.

En del af ekstraregningen er nu på vej videre til Hillerød Kommune, som FrederiksborgCentret nu beder som 350.000 kroner mere i det årlige driftstilskud de næste 30 år for at få økonomien til at hænge sammen efter det dyre multihalprojekt.

- I hele projektet har vi aftalt, at kommunens andel udgør en tredjedel af byggeriet, fordi arenaen en tredjedel af tiden skal bruges til kommunens arrangementer, og det er det princip, vi viderefører, når vi spørger kommunen om de 350.000 kroner mere om året, siger Carsten Larsen.

På rådhuset vil borgmester Kirsten Jensen (S) nu drøfte sagen med kommunens Økonomiudvalg på onsdag.

- Vi er nødt til at tale om, hvad vi vil gøre. Der er sket nogle ting, der har gjort byggeriet dyrere i forhold til det budgetterede, og pengene er jo brugt, så vi skal finde ud af, hvordan vi kan understøtte byggeriet, siger hun.

Hillerød Kommune betaler i øjeblikket 23 millioner kroner om året til FrederiksborgCentret, der blandt andet bliver brugt af en række idrætsforeninger og skolen Levuk, ligesom her også afvikles håndboldkampe, gymnastikopvisninger og til tider eksaminer.

Resten af pengene til budgetoverskridelsen skal hjem ved at få mere gang i butikken hos Carsten Larsen.

- Vi skal jo tjene nogle flere penge, så vi kan betale renter og afdrag på et lån på 26 millioner mere. Det har hele tiden været en stor opgave at skaffe omsætningen til at betale for forrentningen af den nye hal. Nu skal vi så løbe lidt hurtigere, siger Carsten Larsen, som er optimist.

- Jeg er ret overbevist om, at vi kan øge omsætningen i de kommende år. Interessen for arenaen er stor, og vi er allerede over 100 partnere i arenaen, siger han.

Udover de ekstra millioner, som nu skal findes i banken, kostede grundvandsbruddet i december 2017 otte måneders forsinkelse på byggeriet.

- Man kunne ikke forudse, at der kom et grundvandsbrud. Der var lavet to forundersøgelser, og man kunne bruge mange advokattimer og meget tid i retten på at finde ud af, om man kunne give skylden til den ene eller den anden, siger Carsten Larsen om årsagen til grundvandsbruddet.

- Totalentreprenøren var lige så ked af det som vi. Derfor gik de med til, at de ikke ville kræve nogle ekstra betaling for forlængelsen - og de gik med til at betale nogle af de lageromkostninger, de i princippet kunne opkræve, fordi materialerne skulle ligge otte måneder længere på lager, siger han.

En anden fordyrelse skete, da der pludselig dukkede et højspændingskabel op, hvor der skulle graves.

- Det lå ikke helt der, hvor det var tegnet ind, og skulle flyttes to meter længere væk, siger Carsten Larsen.

Travlheden i byggebranchen, og dermed stigende priser, har også givet flere udgifter. Det er de såkaldte bygherreleverancer, som FrederiksborgCentret skulle sørge for i byggeperioden, som er blevet dyrere, end da budgetterne blev lagt og aftalerne indgået i 2016.