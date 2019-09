Souschef Jesper Jung og butikschef Peter Ingemann glæder sig over, at butikken er blevet tre gange så stor. Foto: Allan Nørregaard

HiFi Klubben visker tavlen ren i nye lokaler

Hillerød - 04. september 2019 kl. 10:25 Af Camilla Bjørkman Aagaard

Det er nye tider for HiFi Klubben i Hillerød, der i dag åbner i nyistandsatte lyse lokaler på Frederiksgade. De 80 m2 i Møllestræde er skiftet ud med 300 m2 med højt til loftet og plads til mange flere varer på vægge og hylder.

- Placeringen i Møllestræde var ikke optimal. Det var den måske for 20 år siden, men butikken kan ikke ligge i en baggård med den konkurrence, der er i dag, fortæller Peter Ingemann, der tager over som butikschef i de nye lokaler efter Christian Pabst.

Demo or die

Peter Ingemann, der selv bor i Hillerød, blev udlært i netop HiFi Klubben i Hillerød i 90'erne. Siden har han været rundt i flere forskellige HiFi Klubber, og de seneste 13 år har han været chef for butikken i Lyngby. Han er begejstret for butikkens nye lokaler.

- Beliggenhed og synlighed er vigtigt for os. Alt herinde kan spille, så demofaciliteterne er blevet mange gange bedre, og udvalget er væsentligt større. Vi plejer at sige »demo or die«. Hvis kunderne ikke får lov til at lytte på tingene, hvorfor så have en butik? Der var noget uudnyttet potentiale i den gamle butik, så tavlen er på en måde visket ren, og nu starter vi for alvor, siger Peter Ingemann og fortsætter:

- Folk vil gerne have en oplevelse, når de handler. Der var engang en attitude om, at vi måske var lidt arrogante i HiFi Klubben. Men vi er dygtige og venlige sælgere, der er i øjenhøjde med kunderne, siger han.

God lyd er en livsstil

Ifølge Peter Ingemann går det godt for HiFi Klubben som brand, for folk er blevet mere optaget af at afspille lyd på ordentligt udstyr.

- Det har aldrig været så nemt at få fat i musik, men folk har aldrig haft så dårlige anlæg. Man får ikke noget ud af musikken, hvis man afspiller det på elendige anlæg. Men god lyd er også et udtryk for en livsstil. Pladespilleren er f.eks. blevet meget populær igen, og i Lyngby solgte vi måske to-tre af dem om dagen. Så det er begyndt at vende, og det er et samtaleemne, når man kommer hjem til folk, der har godt udstyr, siger Peter Ingemann.

Hillerøds HiFi Klub er den eneste i Nordsjælland, og selvom butikken ikke er åbnet før i dag, har de første kunder allerede været forbi.

- Der kom et ungt par forbi og stak hovedet ind. De kunne godt se, at vi ikke havde åbent, for der var rod overalt, men de spurgte, om de måtte kigge rundt, og selvfølgelig måtte de det, selvom vi havde susende travlt. De endte med at købe en Sonos og få en god oplevelse på trods af rodet, siger Peter Ingemann.

HiFi Klubben åbner i dag, onsdag, på Frederiksgade 1 med en såkaldt »silent opening«. Der vil altså ikke være vilde åbningstilbud i dag, men åbningen vil blive fejret senere på måneden.