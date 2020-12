Den lokale afdeling af Round Table havde mandag formiddag indsamlet over 150.000 kroner til julehjælp til udsatte familier. Privatfoto

Herreloge har samlet over 150.000 kroner ind til udsatte familier

Round Table Frederiksborg håber at kunne hjælpe over 400 udsatte familier med julehjælp

Hillerød - 16. december 2020 kl. 18:00 Af Martin Warming Kontakt redaktionen

Den lokale afdeling af Round Table har stor succes med sine online-auktioner til fordel for udsatte familier.

Således har Round Table Frederiksborg på ganske kort tid indsamlet over 150.000 kroner, der skal være med til at forsøde julen for dem, der har svært ved at få pengene til at slå til her i december.

"Vi fik ideen om at hjælpe familier, der ikke har økonomi til at holde en jul som os andre, i slutningen af november. Det hele startede med, at vi oprettede en Facebook-side og købte ti juletræer, som vi satte på auktion. Derfra har det taget fart, og nu er det ikke kun juletræer, der bortauktioneres. Vi har haft dæk, rengøring, en varmeblæser, skønhedsbehandlinger, en kaffemaskine, et Lego Technic-samlesæt og meget mere på auktion, og vi fortsætter helt frem til den 20. december, " fortæller Jakob Munk fra Round Table.

På Facebook-siden 'Julehjælp i Hillerød - Ved Round Table Frederiksborg' bortauktioneres de julegaver, som logen har fået doneret, flere gange dagligt. Den, der byder det højeste beløb, får julegaven, og beløbet går ubeskåret til personer, der har brug for lidt hjælp her i julen.

Vælter ind Round Table har indgået et samarbejde med Mødrehjælpen i Hillerød, Foreningen Far, Manderådet og godfar.dk om at finde familier, der har behov for hjælp.

"Ansøgningerne vælter ind, og behovet for hjælp i disse coronatider er enormt derude," siger Jakob Munk, der håber, at Round Table kan nå at samle over 200.000 kroner ind til julehjælp.

Jakob Munk vurderer, at Round Table kan hjælpe over 400 familier med julehjælp, hvis det lykkes at indsamle 200.000 kroner.

Erling Jensen, der er formand for Round Table Frederiksborg, er utroligt stolt over at kunne hjælpe udsatte familier.

"Vi er utrolig taknemmelige for den opbakning, der har været til auktionerne, og det er helt sikkert et projekt, vi vil gentage til næste år," siger Erling Jensen.

