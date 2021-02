Arbejdet med at få udvidet rundkørslen ved McDonalds betyder, at Herredsvejen bliver spærret af mandag. Foto: Allan Nørregaard

Herredsvejen lukket på mandag

Det oplyser Hillerød Kommune. Lukningen sker lige efter Heimdalsvej på mandag mellem klokken 04.00 og cirka 15.00. Lukningen sker fordi en vandledning skal omlægges, og et busskur flyttes, så de ikke er i vejen for den fremtidige vej.

Mens Herredsvejen er lukket i udadgående retning vil der være omkørsel for trafik fra Hillerød mod Hillerødmotorvejens forlængelse via Heimdalsvej og Vølundsvej.

» Vi beklager de gener omlægningen måtte medføre, og vi arbejder på at udføre arbejdet så hurtigt som muligt for at skabe så få gener for trafikken som muligt«, skriver kommunen.