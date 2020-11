Se billedserie Underskriften er nu sat på lejeaftalen til Hillerøds kommende street food-marked. Foto: Mdt

Her skal Hillerøds nye street food-marked ligge

Projektgruppen bag Hillerøds kommende madmarked afslører nu hvilke lokaler, markedet åbner i til påske

Hillerød - 25. november 2020

I oktober kom det frem, at Hillerød får et nyt street food-marked - og nu er underskrifterne også sat på lejen af de lokaler, hvor madboder og kaffebarer skal rykke ind.

Det bliver i Babysams tidligere lokaler på Slangerupgade ved Markedspladsen, at Hillerøds kommende 'gademad' kan købes og nydes såvel indendørs som udendørs, når vejret er til det.

Perfekt placering Babysam-lokalerne har en perfekt placering i byen, siger Thomas Elong, som er initiativtager, bestyrelsesmedlem, investor og sidder i byrådet i Hillerød for Venstre:

"Lokalerne ligger tæt på både erhvervsliv, handelsliv og Frederiksborg Slot. Og så kommer der snart et hotel lige ved siden af, som også kan drage fordel af det nye madmarked. Det er bare en rigtig god placering," siger han.

Straks forelsket i lokalerne Kim Nielsen fra projektgruppen begyndte allerede for et par år siden at se sig om efter lokaler til et madmarked i Hillerød - og han var begejstret, da han første gang besøgte den tidligere Babysam-butik, som Thomas Elong fik ideen om, at markedet kunne åbne i.

"Jeg blev forelsket i stedet med det samme. Det er en lidt kantet og skæv ejendom med stolper og niveauer. Den har en perfekt beliggenhed lige ved slottet, og der er mulighed for at lave en gård til udeservering. Der er jo også en hel masse mennesker, som går forbi lige udenfor på Slangerupgade, så der vil vi lave en kaffebar, der også kan trække folk ind," siger han.

Let at komme til Det er vigtigt for projektgruppen, at lokalerne var de helt rette.

"Vi kiggede efter noget unikt, og lokalerne må gerne være lidt rå. Man skal kunne komme let hertil - både som gående, på cykel eller i bil. Her i Babysams lokaler er der rigtig gode muligheder for at flytte rundt på tingene, så vi hele tiden kan udvikle stedet og få nye boder til," siger Kim Nielsen, og Thomas Elong er enig:

"Det skal være et autentisk sted, som er tro mod byen, og det er vigtigt, at der ikke er 13 meter til loftet og mangel på identitet. Babysam-lokalerne er rustikke, og her er plads til kreativitet. Man skal kunne hente sin mad og sine drikkevarer i midten af lokalerne og så sætte sig ud i møblerne i enderne og hygge sig med venner og familie," siger han.

Sættes i stand Indtil videre står lokalerne råt med murværk, der skaller, og ledningstumper, der stikker ud af væggen - og der er da også et stykke vej endnu, før madmarkedet er klar til at slå dørene op. For inden da skal stedet bygges om for et "stort beløb", siger projektgruppen:

"Loftet skal ned, og gulvene skal af. Vi skal have lavet nye toiletter, udsugning, belysning og meget mere. Det kommer til at koste et millionbeløb. Men vi vil stadig bevare det særlige ved lokalerne," siger Kim Nielsen.

Artikel gav interesse Hillerød Posten skrev første gang om madmarkedet i oktober, hvor interessen for ideen var kæmpe stor. Avisen fik flere end 1.100 reaktioner på det Facebook-opslag, vi lavede med nyheden - og mange delte deres begejstring i næsten 400 kommentarer.

Artiklen - og offentliggørelsen af projektet - betød også, at projektgruppen blev kontaktet af en masse, som gerne ville lægge hus til et street food-marked i byen:

"Vi havde fra starten fokus på Babysam, men nu fik vi en helt masse tilbud fra andre lokationer, som vi også havde haft i tankerne, og som vi har holdt nogle møder med. Derfor har det taget lidt længere tid end forventet at offentliggøre, at vi altså er enige om at placere vores madmarked i Babysam," siger Thomas Elong.

Ejendommen ejes af Peter Jalsøe, som også har investeret i det kommende madmarked.

"Jeg er glad for, at butikken, efter i 20 år at have betjent Hillerøds yngste borgere, nu kan være med til at skabe rammerne om nogle gode og spændende madoplevelser for alle generationer i Hillerød," siger han.

10 investorer Der står 10 investorer bag madmarkedprojektet, og otte ud af 10 af dem bor i Hillerød. Ud af de 10 investorer er der nu også fundet en bestyrelse, som Mads Qwist er formand for.

I madmarkedet kommer der syv-otte madboder, en kaffebar og en bar med drikkevarer som sodavand, saft, kvalitetsøl og drinks i weekenderne. Der vil - som i andre madmarkeder - være et bredt udbud af mad i markedet, og det vil skifte, alt efter hvad der er oppe i tiden, fortæller de - for eksempel sushi, traditionel dansk mad, mexikansk, fisk og meget mere.

Investorerne håber, at de kan skabe et nyt samlingspunkt i Hillerød for både byens borgere og turister, hvor der udover god mad og drikke også kan komme underholdning og aktiviteter.

Madmarkedet står til at åbne til påske næste år.