Her kan du spille padel under tag - til efteråret

Peter Slot (tv.) og Carsten Herlev Jørgensen er padel-entusiaster, og nu er de tæt på at være i mål med planerne om at opføre en ny hal ved Hillerød Tennisklub, der selv har to udendørsbaner. Fire andre investorer er med i projektet, og der er lavet en samarbejdsaftale med tenninsklubben.

Seks investorer står bag opførelsen af ny padelhal i Hillerød

Hillerød - 17. februar 2021 kl. 19:52 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

I dag bliver der spillet padel i al slags vejr på Hillerød Tennis og Padelklubs to udendørs baner ved tennishallen.

- Vi har knapt 200 medlemmer og lige nu, hvor der er lockdown, er banerne fuldt besat, når der ikke sne. Vi spiller i minusgrader, lyder det fra klubbens formand Barry Cooper.

Men nu kan de entusiastiske padelspillere se frem til at komme i tørvejr. Selskabet Lets Padel A/S, som vil opføre en lethal med seks padelbaner, er tæt på at kunne sende sin ansøgning om byggetilladelse til Hillerød Kommune, og Carsten Herlev Jørgensen, som er en af de seks investorer i selskabet, forventer at opførelsen af padelhallen kan begynde inden sommerferien, så hallen står klar til brug omkring oktober.

Padelhallen bliver nabo til tennishallen og det nye StreetLab, som også skal til at bygge sin mulitihal på stedet i løbet af 2021.

- Det bliver superspændende - vi håber, vi får lavet et fedt område for de nye aktiviteter, så der kommer nyt liv med nye mennekser og nye muligheder, siger Carsten Herlev Jørgensen.

Han bor i Hørsholm, men spiller selv padel på udendørsbanerne i Hillerød. Sammen med resten af investorerne forventer han at skulle bruge 5 millioner kroner på at opføre hallen.

Hallen bliver opført på kommunal jord, som Lets Padel A/S lejer. Baner bliver udlejet på timebasis, som »Pay and play«, formentligt til cirka 250 kroner i timen. Lets Padel kommer til at have et tæt samarbejde med naboen Hillerød Tennis- og Padelklub.

- Vi håber at vi sammen med tennisklubben kan få en lokal padelsportskultur op at stå, siger Carsten Herlev Jørgensen og tilføjer:

- Hvis vi får skabt et stærkt padelmiljø kan det måske være med til at få de unge tennisspillere til at blive længere som padelspillere. Hvis der er tilbud til de eksisterende medlemmer, som de kan bruge alt afhængigt af, hvor de er i deres liv. Måske kan de hygge sig med padel mens børnene er til tennistræning, siger han og fortsætter:

- Vi vil gerne være lokalmiljøets sportscenter, og håber at både pensionister, dem på barsel, unge og handicappede vil spille hos os. Det er vigtig for os at få en bred målgruppe, siger han.

Padelhallen opføres som et lethal i en stålkonstruktion, hvor siderne, som bliver gennemsigtige, kan åbnes, hvis vejret er godt.

- Det bliver superflot, man kommer til at kunne kigge ud til træerne, og få lyset ind i hallen, siger Carsten Herlev Jørgensen.