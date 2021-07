Flere byer har udendørs storskærmsarrangementer men ikke Hillerød.Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Her kan du se semifinalen på storskærm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her kan du se semifinalen på storskærm

Hillerød - 07. juli 2021 kl. 03:29 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Flere har på Facebook undret og ærgret sig over, at der ikke er storskærmsarrangementer under fodbold EM på for eksempel Torvet eller et andet sted under åben himmel.

Der var da oprindeligt også lagt op til folkefest med adskellige storskærmsarrangementer på Posen under fodbold EM, hvor Danmark i aften møder England i semifinalen.

Men corona-restriktionerne spændte ben for den udendørs folkefest. Ifølge Carsten Larsen, formand for Hillerød Events, der stod for arrangementerne, blev det for omkostningstungt at gennemføre med alle de restriktioner, som et arrangement på Posen ville kræve.

I første omgang blev de to første storskærmsarrangementer derfor flyttet til Royal Stage, men her var tilslutningen ikke stor nok til, at arrangementerne kunne fortsætte, fortæller Erik Helmer Pedersen, direktør i Hillerød ByForum.

På Hillerød Madmarked var der under herrelandsholdets kvarfinale mod Tjekkiet fuldt booket.

Ved udendørs arrangementer med siddende publikum må der være 1.000 tilskuere pr. sektion. Sektionerne skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter som salgs-, toilet- og serviceområder.

Arrangørerne skal sikre, at tilskuere i en sektion ikke får adgang til en anden sektion., og tilskuere skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, et biograflærred, en oplægsholder, en bane eller lignende med mindst en meters afstand til alle sider.

Ved udendørs arrangementer med flere end 500 stående publikummer er der også krav om, at tilskuere skal være opdelt i klart adskilte sektioner med maksimalt 1.000 tilskuere i hver. Her er der krav om mindst to kvadratmeter pr. tilskuer i de enkelte sektioner, der skal have egne ind- og udgange og egne servicefaciliteter. Også her må tilskuerne kun være i deres egen sektion. Der må maksimalt være 5.000 tilskuere til stede ved arrangementer efter denne ordning.

Ved begge slags arrangementer skal der tjekkes coronapas.