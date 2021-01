Se billedserie Benjamin Martinus Desmerciéres åbnede onsdag på torvet i Hillerød. Foto: Allan Nørregaard

Her kan du nu få kaffen med på coronagåturen

Hillerød har fået en ny kaffevogn på torvet. Street Beans vil brygge kaffe til de mange, der går tur rundt om slottet under corona.

Espressomaskinen er varmet op, og klar til at lave den første café latte med dobbeltshot.

- Den går fint igennem, lyder det, imens kaffen løber i koppen.

- Vi har prøvesmagt den, men det her er den helt første og rigtige kop, siger 24-årige Benjamin Martinus Desmerciéres, som onsdag blæste liv i en drøm om at blive selvstændig, da han steamede mælk til den første kaffe latté med dobbeltshot i sin nye kaffevogn Street Beans på Torvet i Hillerød.

Han mødtes klokken syv onsdag morgen med sin far Finn Hansen på Torvet for at gøre kaffevognen klar til åbningsdagen.

- Jeg har drømt om mit eget sted i 10 år. Så kom coronaen, og det var en god anledning til at gøre det til virkelighed. Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger han.

Kaffe til gåturen Han så et behov for en kaffevogn på torvet.

- Der er mange, som går ture rundt om slotte, og de mangler et sted at købe en god kop kaffe. Man kan gå på »Kaffebar«, men så er der heller ikke andet. Ellers skal man gå i Bilka og købe en lille kop kaffe til 15 kroner, siger Benjamin Martinus Desmerciéres.

Det er Street Beans' mål at løse dette problem. Med en udendørs kaffevogn, er det muligt at servere kaffe, selvom caféerne er lukket.

- Det er en mulighed for at bevare den gode, danske hygge, selvom der er corona. Det er derfor jeg kalder det for Damarks hyggeligste café, siger Benjamin Martinus Desmerciéres.

Den nystartede barista har solid erfaring inden for restaurationsbranchen og som pædagogmedhjælper.

Han har arbejdet som bartender på Jernstangen i Hillerød, men det er timelønnet arbejde, og for tiden er der ingen timer på grund af corona-nedlukning. Desuden arbejder han som pædagogmedhjælper i Gadevang Asyl. Tidligere har han boet i Italien og København. I København arbejdede han for Restaurant Couloir som ledende tjener.

Fra arbejdet som bartender og tjener er han vant til at servicere kunder, og denne erfaring tager han med sig i det nye job som torvets barista.

- Jeg er vant til at holde snakken kørende og gøre flere ting af gangen, siger han.

Inden åbningsdagen har han skullet have det trådløse betalingssystem Isettle installeret, så man kan betale med kort og med Google og Apple Pay. Man kan også betale med Mobilepay. Derudover har han søgt om og fået et stadeplads af kommunen, indkøbt juice og donuts og installeret en ovn.

Kaffevognen har han købt i Hundested, og den har tidligere stået i Ørestaden på Amager.

Benjamin Martinus Desmerciéres er vokset op på Hillerødsholmsalle, og efter Italien og København er han nu tilbage i byen.

- Ude godt, men hjemme bedst, siger han, som anerkender, at han har fået mange erfaringer allerede i en ung alder.

- Mine forældre har altid støttet mig og sagt, at jeg skulle prøve tingene af, forklarer han.

Far Finn Hansen er glad på sin søns vegne.

- Det er sejt. Det er godt gået. Jeg ved, at det har været en drøm for ham i mange år, og nu er det endelig faldet på plads. Det er helt ok, man kan godt blive glad. Jeg tror, jeg har været lige så spændt, som han har været på at åbne, siger Finn Hansen.