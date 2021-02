Her hentede staten 35 biler efter svindelsag

Se billedserie Autohuset Hillerød ApS sættes i forbindelse med omfattende momssvindel i bilbranchen. Foto fra DR-programmet »Pengejægerne« Foto: DR "Pengejægerne"

Konkursramte Autohuset A/S og tidligere slikgrossist David Yüksel er nu indblandet i større sag om svindel med salg af luksusbiler.

Hillerød - 10. februar 2021 kl. 05:25 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Autohuset Hillerød A/S på Lodbrogsvej 5 i Hillerød er involveret i en sag om momssvindel for et stort millionbeløb.

Sagen er afdækket af DR, som i programmet »Pengejægerne: Momssvindel med luksusbiler« mandag aften fortalte om sagen. Også den omstridte såkaldte slikgrossist fra Harløse, David Yüksel er involveret i sagen - i følge DR sidder han nu varetægtsfængslet i Jylland, hvor han sammen med ni andre er sigtet for omfattende afgiftssvindel i forbindelse med salg af luksusbiler.

DR og politiet har placeret ham som en del af et netværk, der samlet har importeret luksusbiler for 100 millioner kroner fra Tyskland, og undladt at betale momsen af bilerne.

Ifølge sigtelsen har de anholdte igennem en længere periode svindlet med eksportsalget af et større antal dyrere biler fra Tyskland til en række forhandlere i Danmark.

Ved handlerne blev den skyldige salgsmoms ikke afregnet, hvorved den danske stat er blevet snydt for store beløb,. Det skriver Randers Amtsavis i en artikel om anholdelserne, som skete 10. september sidste år ved en koordineret anholdelsesaktion mellem en række politikredse.

Ifølge DR's program nægter David Yüksel sig skyldig i anklagerne.

Henter 35 biler i Hillerød

Autohuset Hillerød A/S ender med at spille en stor rolle i DR's program. Michael Bock fra kammeradvokaten Poul Schmidt, som har fået til opgave at forsøge at få fat i de mange millioner kroner, netværket har snydt statskassen for, mener at David Yüksel har drevet Autohuset Hillerød A/S, selv om han ikke har en officiel rolle i virksomheden. I efteråret blev Autohuset Hillerød A/S erklæret konkurs, og i programmet følger man Michael Bocks arbejde med at finde aktiver i virksomheden. Aktiver, der kan sælges, så nogle af svindlede penge kan komme tilbage til statskassen.

Frem til konkursen har Hillerød Autohus A/S været drevet med både salg og reparationer af biler, med både tilfredse og utilfredse kunder, fremgår det af Trustpilot.dk, hvor kunder vurderer virksomheder.

I DR's program ser man, hvordan kurator går ind i Autohuset og finder 35 biler, og et komplet værksted, alt sammen aktiver, der kan sælges. Advokaten finder også et lagerrum fyldt med regnskabsmateriale fra David Yüksels mange virksomheder.

Siden blev de 35 biler og meget andet fra ejendommen kørt væk. I dag ligger ejendommen i Hillerøds industrikvarter øde hen, og skilte på hegnet advarer mod at gå ind.

Personligt konkurs

DR fortæller videre i »Pengejægerne«, hvordan advokat hos Kammeradvokaten Rune Derno sideløbende har begæret bagmændene bag selskaberne i netværket personlig konkurs.

Heriblandt David Yüksel og hans kone Mette Yüksel, der, som Fagbladet 3F skrev i december, begge nu er gået personligt konkurs.

Fagbladet 3F skrev dengang, at baggrunden for David Yüksels konkurs tilsyneladende var gæld til det offentlige. Skatteforvaltningen gjorde 27. august 2020 et udlæg på knap otte millioner kroner i parrets ejendom Tranegård på Harløsevej. Udlægget betyder, at Skatteforvaltningen som kreditor kan forlange, at de værdier, der er foretaget udlæg i, skal sælges, så kreditoren kan få sine penge.

Tiltalt for momssvindel

Det er ikke første gang, anklagemyndigheden har kig på David Yüksel.

I 2014 konfiskerede Fødevarestyrelsen tonsvis af gammelt slik fra parrets gård, hvor David Yüksel drev sin omfattende slikvirksomhed. 3F anklagede samtidig Yüksel for at have underbetalt flere rumænske arbejdere i årevis. De kommende år efterforskede politiet Yüksel for omfattende moms- og afgiftssnyd, men han blev aldrig dømt.

3F og HK stævnede Yüksel for at få udbetalt de manglende lønninger til de rumænske arbejdere. I maj 2016 dømte Københavns Byret David Yüksel personligt og tre relaterede selskaber til at betale i alt godt 714.000 kroner i sagen, der oprindeligt involverede i alt seks rumænere. Ifølge byretten blev en væsentlig del af rumænernes løn udbetalt sort.

Men senere kom de tre selskaber under konkurs, og ingen af de seks rumænere fik nogen efterbetaling fra selskaberne.

Først da 3F og HK rejste en sag ved Retten i Hillerød om personlig konkurs imod David Yüksel, blev der i efteråret 2019 efterbetalt penge til de tre rumænere - i alt 552.000 kroner. Pengene blev dog, erfarer Fagbladet 3F, ikke betalt af David Yüksel, men af selskabet Autohuset Hillerød A/S.

Programmet »Pengejægerne: Momssvindel med luksusbiler« kan streames på dr.dk.