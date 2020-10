Smitten stiger i Hillerød Kommune. Personer med anden etnisk baggrund end dansk tegner for størstedelen af de positive coronatests den seneste uge.Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Her har hver anden coronasmittede udenlandsk baggrund

Hillerød - 23. oktober 2020 kl. 17:59 Af Joachim Christensen

Hillerød Kommune oplever, som det også er tilfældet på landsplan, at antallet af positive tests topper for tiden. Smitteniveauet har ikke været højere end netop nu, og fredag fik kommunen mere detaljerede oplysninger om de coronaramte borgere.

Ud af 40 smittede er syv fra Syrien, 18 af dansk herkomst og 15 med rødder i et af syv andre lande.

- I denne uges smittetal, kan vi se, at mennesker med syrisk herkomst træder frem i statistikken. Når en særlig gruppe træder frem - og det kunne også være et håndboldhold eller en arbejdsplads - kan smitten være betinget af betinget af en særlig begivenhed, andre gange kan det være et udtryk for, at vi skal målrette vores kommunikation yderligere. Vi er allerede i kontakt med flere fra det syriske mindretal i vores kommune, siger borgmester Kirsten Jensen (S) i en pressemeddelelse.

I en uddybning afviser chefen for Ældre og Sundhed i Hillerød Kommune, Hella Obel, at de har fået kendskab til nogen større smittekæder.

- Styrelsen for Patientsikkerhed kunne ikke henvise til konkrete begivenheder. Der er ikke et kendt mønster, siger hun efter et møde med styrelsen og Statens Serum Institut fredag.

Hella Obel fortæller også, at kommunen er opmærksom på, at over halvdelen af de smittede har udenlandsk baggrund, men at de ikke selv har et bud på en forklaring. På landsplan har der været ubekræftede teorier om alt fra, at udlændinge typisk kan have mere udsatte jobs, at de ikke forstår al kommunikation om restriktioner, eller at de bor tættere.

- Vi har kun formodninger - ikke viden. Vi læner os op af de landsdækkende erfaringer og hypoteser. Det kan være de her forskellige ting. Der er en ophobning af smitte, der hvor befolkningstætheden er større, og hvor der er mange lejligheder. I øst er der en del smittede, men det er ikke kun koncentreret til Kongens Vænge og Østervang, der er også smitte i villaer og andre boliger. Der bor mange tæt i det område, siger hun.

Kommunen går bredt ud med kommunikation om smittestigningen, men også specifikt der, hvor de har en indgang til miljøer med anden etnisk herkomst.

Et andet særfokus er rettet mod de 18-22-årige. De udgør en fjerdedel af de 40 smittede.

- Vi kan se, at de unge mellem 18 og 22 år udgør en stor gruppe af de smittede, og derfor er vi i tæt dialog med ungdomsuddannelser, siger Kirsten Jensen.

På Frederiksborg Gymnasium og HF havde ledelsen allerede ved ugens start valgt at fortsætte tiltaget med, at de studerende skal bære mundbind i de store pauser.

- Vi vurderede situationen henover efterårsferien, hvor vi fik et par meldinger om smitte hos eleverne. Foreløbig har vi sagt, at ordningen fortsætter, siger rektor Anders Krogsøe.

Hillerød Kommune indskærper i pressemeddelelsen, at man skal overholde Sundhedsstyrelsens råd om håndvask, afstand og hensyntagen. De oplyser, at det er muligt at få stillet en isolationsbolig til rådighed, hvis man testet positiv for Covid-19 og opfylder visse kriterier, som at man deler husstand med mange på et lille areal.

Siden Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut gav Hillerød Kommune detaljerede oplysninger om de smittede, er antallet af positive coronatilfælde steget til 43 over de sidste syv dage.

Hillerød Kommune er akkurat blandt den tredjedel af kommuner, der pt er hårdest ramt målt på indbyggertal.