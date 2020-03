Der bliver lukket ned for Hillerød de kommende uger. Foto: Kenn Thomsen

Her har corona lukket Hillerød

Som alle andre steder bliver Hillerød mere og mere nedlukket i takt med, at flere og flere offentlige ansatte sendes hjem, og mange private arbejdspladser også følger trop.

Rådhuset holder ligeledes lukket, det samme er borgerservice og jobcentret. Genbrugsstationen holder kun åbent for erhvervskunder, og både Café Slotsbio, Nordisk Films biograf, Klaverfabrikken, Støberihallen, Nødebo Kro og Hillerød Musikskole er lukket de kommende uger. Hillerød Musik & Teater har aflyst alle forestillinger i marts, og det samme har Royal Stage.

Flere fitnesscentre har lukket. FitnessWorld har lukket alle centre over hele landet, Smiley Fitness holder lukket, og FysioDanmark, som har centre i Hillerød, Lyngby og Hørsholm lukker også. Fysioterapiafdelingerne holder dog åbent for akutte behandlinger.

Blå Kors, Røde Kors og Mødrehjælpen lukker deres butikker, og landets kirker har aflyst alle gudstjenester de kommende 14 dage, mens barnedåb, vielser, begravelser, sjælesorg og samtaler gennemføres efter aftale og under hensyntagen til forholdene.

Old Irish Pub på Torvet holder lukket og serverer ikke nogen øl i weekenden, mens Café Vivaldi, Café Valentin og Casa Nostra har taget deres brunch af menukortet, og Kaffebar, B-Hageriet og Spisestedet Leonora holder helt lukket. Café-Kik har aflyst sin planlagte åbning på onsdag.

Af aktuelle arrangementer er Grænseforeningens 100 års jubilæum, der skulle have været holdt i Frivilligcenter Hillerød den 15. marts udskudt, og samme dag skulle der have været foredrag om Christian IV's skoledage i Kedelhuset. Foredraget er ligeledes aflyst. KLF Kirke & Mediers regionale årsfest, der skulle have været afholdt i Hillerød Kirkes lokaler mandag den 16. marts er aflyst, og Gribskovens Hårde Kerne har aflyst alle vandringer indtil den 1. april.