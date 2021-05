Se billedserie Ved Tibberuphus, ganske nær Solbjerg Engsø, kan skovturen nu forsødes med både vådt og tørt fra cafébussen. Foto: Allan Nørregaard

Her får friluftsfolket en perle

På kanten af Grib Skov er et udtjent skovløberhus ved at blive omdannet til en lille perle midt i det grønne - til glæde for alle dem, der bruger skoven og naturen.

Hillerød - 10. maj 2021 kl. 05:50 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Det er snart to år siden, Hillerød Kommune gav Naturstyrelsen afslag på en ansøgning om tilladelse til at rive Tibberuphus ned, et nu 224 år gammel skovløberhus, formentligt Gribskovs ældste. Dengang var det 74 kvadratmeter store hus uegnet til beboelse og i hastigt forfald.

Men nu står det gamle hus på Kagerupvej 12 med næsten funklende nyt stråtag, og er allerede blevet et nyt mødested i skoven, ganske nær Solbjerg Engsø og midt på Esrum-Tisvildevejen.

Foreningen Esrum-Tisvildevejen har nemlig reddet det gamle hus, fået en lejeaftale med Naturstyrelsen, rejst de første fondsmidler og aftalt med Tine og Tonny Pedersen, som driver Haldbjerg Shelters få hundrede meter fra Tibberuphus, at de skal forpagte en café i det gamle hus, hvor der også er planer om at indrette forsamlingshus og overnatningspladser.

»Naturens forsamlingshus« er stedet døbt.

- Det her kan blive til en perle af et sted for folk, der har friluftsblod i årene. Det er det perfekte spot for en café og et ishus, ned kik ud over søen, siger Tonny Pedersen, som også sidder i foreningens bestyrelse.

Cafebus indtil videre Tanken er at have åben i caféen fra fredag eftermiddag og frem til søndag - gerne det meste af året.

Der er dog et stykke vej endnu, før caféen kan byde gæsterne indenfor. Det bliver tidligst i løbet af 2022. Så indtil da har parret sat en cafébus op ved Tibberuphus - her sælges kaffe, te, øl, vin, kage og is i weekender og helligdage.

- Det er for at teste det af, at vi er startet op med vognen, siger Tonny Pedersen, som har prøvet at indhente erfaringer fra andre caféejere, men ingen har kunnet give et bud på, hvad en café i en skov kan give af omsætning.

Lørdag stod Tines søster Lene Andersen bag disken i cafébussen, og hun havde ikke kedet sig på den flotte solskinsdag.

- Jeg havde regnet med, at det blev en sejtrækker at få i gang. Men vi er blevet væltet over ende, siger Tonny Pedersen, og det er fuglefolk, cykelfolk, folk til fods og hestefolk, der har været forbi bussen i et stort antal.

- Sidste weekend kom der en del hestefolk, som ville have at vi skal sætte en bom op, så de kan tøjre hestene. Så det skal vi have, siger Tine Pedersen.

Brug for flere penge Inde i huset, som blev brugt til beboelse indtil for få år siden, står de mere end 200 år gamle vægge blottet ind til murværket. Alt indmaden i huset er taget ud, og næste uge begynder murerarbejdet. Naturstyrelsen, som har betalt for det nye stråtag, kommer også med et kloakanlæg og ordner parkeringspladsen. Der bliver også sat et toilethus op udenfor.

I Tibberuphus gamle staldbygning er der planer om at indrette et forsamlingsrum med grovkøkken og overnatning på førstesalen.

Forsamlingsrummet skal være mødested for foreninger med tilknytning til skoven.

- Det er til folk, der bruger naturen, ikke konfirmation og bryllup. Det skal være et udgangspunkt til at færdes i nationalparken, siger Tonny Pedersen.

Der skal dog rejses flere midler, før renoveringen af stalden kan begynde. I alt er der lagt renoveringsplaner for fem millioner kroner. Med 995.000 kroner fra Nordeafonden kunne projektet begyndes, men nu venter et stort arbejde i foreningen med at søge fonde, så der bliver penge til den dyre renovering af de gamle bygninger.

- Vi er nødt til at erkende, at vi ikke har midler til at gøre det hele på en gang. Det koster mange penge alene at sætte et cafékøkken op, siger Tonny Pedersen, som regner med at cafébussen kan findes ved Tibberuphus frem til efterårsferien.

Cafebussen tilhører en portugiser, der havde en idé om at køre rundt med den og lave popupcaféer. Men lige nu har han et godt job i Kajakbar i Københavns kanal, så bussen er ledig.

- Vi låner den denne sæson, og nok også den næste, indtil caféen kan åbne i Tibberuphus, siger Tonny Pedersen.