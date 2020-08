Se billedserie I begyndelsen af januar endte Hillerød Forsyning i en shitstorm på de sociale medier om lønninger til forsyningsens ledelse.

Send til din ven. X Artiklen: Her er forsyningens møgsager Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er forsyningens møgsager

Hillerød - 15. august 2020 kl. 07:20 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje lønninger, leasede luksusbiler og et forsøg på at sløjfe haveaffaldsordningen er blandt de sager, der har fået kritikken til at hagle ned over Hillerød Forsyning.

Luksusbiler En fabriksny Mercedes GLE til over 11.000 og en Volvo V90 med eftermonteret læderkabine er blandt de biler, som direktører i Hillerød Forsyning har leaset og kørt rundt i. Det vakte kritik af, at forbrugernes penge bliver brugt på det. Administrerende direktør Søren Støvring forsvarede ordningen med, at udgifterne til leasing af bilerne blev modregnet i direktørernes løn.

Høj løn En løn der er højere end statsministerens. De cirka 1,9 millioner kroner, som Søren Støvring fik udbetalt i 2018, sender ham helt i top på lønningslisten, ikke bare over Mette Frederiksen, men også over alle andre direktør i forsyningsselskaber på Sjælland. Professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh kaldte det en uforholdsmæssig høj løn, men bestyrelsesformand i Hillerød Forsyning, Klaus Markussen (V), mente ikke, den var ud over det rimelige.

- Honoreringen af direktøren ligger på et niveau, der matcher sammensætningen af de opgaver, der varetages af forsyningsselskabet. Den nuværende bestyrelse har ikke fundet anledning til at ændre i direktørens vilkår, sagde han til Frederiksborg Amts Avis i januar i år.

Haveaffald Hillerød Forsyning meddelte i efteråret 2018, at haveaffaldsordningen, hvor en husstand kan tilmelde sig afhentning af haveaffald derhjemme, blev droppet. Byrådet valgte dog at omgøre forsyningens plan og reddede ordningen efter en storm af borgerprotester. Byrådet indførte brugerbetaling for at få hentet sit affald, der dog siden blev konverteret til en forhøjelse af affaldstaksten, fordi for få havde tilmeldt sig.

Bøde for spildevand Hillerød Forsyning havde ikke nogen tilladelse til at udlede spildevand fra deres nye renseanlæg Solrødgård i forår og sommer sidste år. Miljøstyrelsen politianmeldte forsyningen, og det resulterede i en bøde på 100.000 kroner fra Nordsjællands Politi. Det skyldtes, at plangrundlaget for det kæmpestore projekt blev kendt ulovligt og måtte laves om af Hillerød Kommune. Hillerød Forsyning har ikke betalt bøden, men protesteret over den, fordi de mener, det har rod i langsom sagsbehandling i Nævnenes Hus. Renseanlægget i brug, inden sagerne var behandlet færdigt.

relaterede artikler

Forsyning opsiger direktør og sløjfer firmabiler 14. august 2020 kl. 12:43