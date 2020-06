Her er den første HF-student fra Frederiksborg Gymnasium

Klokken 9.00 mandag formiddag trådte Alberte Bursøe Mathiesen ud af lokale 2 på Frederiksborg Gymnasium og HF, og hun blev sommerens første hf-student 2020 på Frederiksborg Gymnasium og HF. Albertes 83-årige farmor havde fået lov til at komme og give Alberte huen på, og stod klar sammen med Albertes mor, far og bror for at ønske studenten tillykke. Traditionen tro stod rektor Anders Krogsøe også klar til at ønske Alberte tillykke og sammen hejste de skolens flag.