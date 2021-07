Se billedserie Da Frederiksborg Amts Avis var på besøg hos Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød, var der finale på en turnering, hvor både klubbens medlemmer og andre spillere dystede mod hinanden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Her er de vilde med at kaste med plastic

Under coronakrisen har Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød oplevet massiv fremgang og har tredoblet medlemstallet.

Hillerød - 18. juli 2021 kl. 08:42 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Det har aldrig været mere populært i Danmark at tage ud i naturen og kaste med plastik. Altså ikke affald, men en frisbee af plast, en såkaldt disc.

Nichesporten disc golf har på landsplan oplevet en stor medlemsfremgang under coronakrisen, og det gælder også for Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød, der har tredoblet antallet af medlemmer fra 41 til 120 medlemmer.

- Det er et tal, der bliver ved med at stige. For discgolf er 120 medlemmer et stort tal. Jeg tror, vi er fire klubber i Danmark med over 100 medlemmer, men alle har tilgang på grund af corona, fortæller René Mikkelsen, der sidder i bestyrelsen i Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød.

Disc golf minder, som navnet antyder, meget om almindelig golf. Men i stedet for en lille bold og forskellige golfkøller har man forskellige frisbees, som skal kastes i kurve med kæder i stedet for huller i jorden. Det handler om at gennemføre banen i færrest mulige kast.

- Sporten har været i Danmark siden 1980'erne, men det var først året inden corona, hvor interessen begyndte at tage til. Der var flere, der kom til klubberne, der kom flere kvinder med, og der var flere arrangementer. Men det var virkelig stadig på det tidspunkt noget, hvor der helst ikke måtte være to arrangementer i landet i den samme weekend, for det ville tage deltagere fra det ene arrangement, fortæller René Mikkelsen, der også sidder i bestyrelsen for Dansk Disc Golf Union.

Fra tilfældighed til all in Han startede selv med at spille disc golf i 2014, nærmest ved en tilfældighed.

- Jeg bor tre minutter fra Kokkedal, der har en af de bedste baner. Jeg havde været derovre og set, at de havde nogle fine foderstativer...

René slår en høj latter op.

- Jeg var i USA for at besøge min søster, og så var jeg nede i en lokal park, hvor vi så nogle mennesker stå og kaste med frisbees, og det så super fedt ud! Jeg var hooked, før jeg overhovedet havde prøvet det. Og jeg fandt ud af, at kurvene ikke var foderstativer. Nu er jeg så involveret, at jeg er bestyrelsesmedlem, jeg sidder i vores landsorganisations bestyrelse, jeg står for lost og found, og jeg har en YouTube kanal, hvor jeg filmer turneringer rundt omkring i verden. Jeg er kendt som The Danish Disc Golf Guy, fortæller René Mikkelsen og rækker et klistermærke med navnet »The Danish Disc Golf Guy« frem.

- Jeg er rasende dårlig til at spille disc golf, fordi jeg startede som 39-årig. Alder er dog ikke nogen hindring. Man kan starte som 70-årig, men jeg er bare ikke særlig god. Jeg har dog altid tænkt, at der manglede noget dækning af disc golf i Danmark. Der er masser af YouTube videoer primært fra USA, og så begyndte jeg at filme turneringer i Danmark. I 2018 lavede jeg en Facebookside og en YouTube kanal. Jeg går all in på det, siger René Mikkelsen, der blandt andet har været i Kroatien og til EM i Finland for at filme.

Fedt at se den flyve Men hvad er det med de frisbees, som er så sjovt?

Spørger man et af klubbens nye medlemmer, Thomas, er det en kombination af flere ting.

- Der er mange fede ting. Man kommer ud i skoven næsten hver dag. Jeg kunne jo også bare gå en tur, men det får man jo ikke gjort. Der er også konkurrencen, mest med sig selv og det at gøre det bedre og bedre. Og så er der masser af hygge, siger han.

For René Mikkelsen handler det om glæden ved at se, at noget pludselig lykkes i spillet.

- De her discs har alle sammen forskellige flyveegenskaber. Til at starte med kaster alle på den samme måde, men hen ad vejen lærer man lidt teknik, og så pludselig oplever man, at de begynder at flyve, som de skal, og det udløser bare et eller andet. Ligesom når man som barn præsterede at cykle uden at vælte. Og så kommer man ud i skoven. Man går bare, og man hører fuglesang. Man rammer nogle træer en gang imellem, og man hører nogen råbe »ah pis«, fordi de har ramt et træ eller misset et put. Men man sidder også derude og tænker: Hvor er det bare fedt det her, siger René Mikkelsen.

Disc Golf er en forholdsvis billig sportsgren at komme i gang med. En begynderpakke med tre discs koster omkring 250 kroner, og stort set alle baner i Danmark ligger på offentlige områder, hvor der er gratis og offentlig adgang 24 timer i døgnet. Der er ikke krav om medlemsskab. En disc i de solide plasttyper koster omrking 110-130 kroner stykket, men de kan løbe op i flere tusindvis af kroner, hvis de er særlige samleobjekter.

Mester designede banen Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød blev dannet i 2017. Banen ligger rundt om Naturlegepladsen Eghjorten på Jespervej og blev etableret i 2014 med 12 huller. Året efter blev den udvidet til de nuværende 18 huller.

Det er den 13-dobbelte danske mester i disc golf og medlem af klubben, Karl Johan Nybo, der har designet banen på Eghjorten. Han arbejder som anlægsgartner, og på det tidspunkt, hvor Hillerød skulle have en bane, havde Karl Johan vundet danmarksmesterskabet i disc golf 10-11 gange. Han havde derfor en god viden om, hvad en god bane skal kunne.

- Den er i hvert fald udfordende og sjov. For mig betyder det meget, at man får en fed naturoplevelse samtidig. Du føler virkelig på den her bane, at du går rundt i naturen. Det har jeg gjort meget ud af, da jeg designede banen, og man kommer igenmem lidt åben skov, ned gennem store birketræer, lidt ned ad bakke... Det er en guidet tur gennem skoven, hvor man bare kan gå rundt og kaste med frisbees, fortæller han.

Karl Johan Nybo begyndte selv at spille helt tilbage i 2004.

- Jeg har været totalt pioner i Danmark, og jeg har været meget i USA for at få noget udfordring. Når du rejser rundt, så er det lidt som en familie. Passionen i sporten kommer meget let til udtryk, og i USA synes de, at det er fedt, at man rejser helt derover, fortæller han.

Etikette kan blive bedre At disc golf nu er blevet så populært i Danmark, synes Karl Johan Nybo er dejligt. Men der er dog nogle ting, som de mange nye spillere kunne blive bedre til.

- Det er super positivt, at der er kommet så mange mennesker i sporten. Men det kan godt være svært, for tager man i f.eks. Valbyparken, så er der pakket med mennesker. Mange af dem har ikke lært, hvordan man gebærder sig på banen. Der er en etikette, hvor man venter til dem foran næsten har spillet hullet helt ud, eller til de i hvert fald er kommet så langt, så de ikke bliver ramt. Det er lidt presset, hvordan folk opfatter det, og det er ikke sikkert, at de altid forstår det, når man forklarer reglerne om det. Så kan de godt blive lidt sure. Så formidlingen af det går ikke altid skide godt, og det er en svær situation, vi er kommet i. Danskere er ikke super gode til at tage imod og sige undskyld. Det er mere »Det skal du ikke bestemme«. Der kunne mange godt lære noget, siger Karl Johan Nybo.s

Læs mere om Eghjorten Disc Golf Klub - Hillerød på www.edgk.dk.