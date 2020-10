I juli 2019 skete der to ulykker på forlængelsen på én uge. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: Her er de hårdest ramt af trafikulykker

Her er de hårdest ramt af trafikulykker

Dobbelt så mange dræbte

Tal fra Vejdirektoratet tegner også et billede af, at sidste år var et mere blodigt år i trafikken i Nordsjælland.

Ifølge Vejdirektoratets rapport om status for sidste års ulykker, som netop er blevet udgivet, blev der i Nordsjællands Politikreds registreret et lavere antal personskadeulykker pr. 10.000 indbyggere end på landsplan, men samtidig var antallet af trafikdræbte fordoblet i forhold til året før.

18 personer mistede i 2019 livet i trafikken i Nordsjællands Politikreds. Ifølge rapporten skete de fleste af de i alt 795 trafikulykker, som sidste år blev registreret i Nordsjælland, og hvor der i 197 af tilfældende var personer, der kom til skade, i byområder og næsten hvert tredje uheld i et kryds.