Rasmus Visbys navn blev kendt i Hillerød, da han startede en shitstorm mod Hillerød Forsyning med et facebookopslag op ledelsens lønninger. Onsdag fortalte han mere om, hvad han har fundet ud af om Hillerød Forsyning.

Her er Rasmus Visbys historier om Hillerød Forsyning

I nærheden af 100 lyttede med, da Rasmus Visby fortalte sine sandheder om Hillerød Forsyning ved et foredrag i Gadevang Forsamlingshus.

Hillerød - 30. januar 2020 kl. 20:21

Salen i Gadevang Forsamlingshus var fyldt op onsdag aften, da Rasmus Visby havde inviteret til foredrag om Hillerød Forsyning og hans gravearbejde i selskabets økonomi. De mange tilhørere blev ledt igennem halvanden times power point fremlæggelse om det, Rasmus Visby har fået ud af sit gravearbejde i det kommunale forsyningsselskab, som har stået på siden efteråret 2018, og fortsætter.

Som Rasmus Visby tidligere har fortalt her i avisen, begyndte hans interesse for Hillerød Forsyning kort efter, han var flyttet fra Amager til Gadevang, og hans 80-årige nabo beklagede sig over, at forsyningen ikke længere ville hente haveaffald. Han undrede sig over det lave serviceniveau i sin nye kommune.

- Da jeg boede på Amager, fik vi hentet haveaffald otte gange om året, og dagrenovation hver uge, og ikke kun hver anden uge. Og vi betalte lidt mindre end i Hillerød. Så hvad er det, der sker?

Hans undren fik ham til at begynde at lede efter oplysninger om lønninger i forsyningen, og det blev begyndelsen på et gravearbejde, hvor han med offentlighedsloven som redskab søgte efter infomationer om forsyningens økonomi. Resultaterne lavede han en podcast om, i hans podcastserie »Visbys Verden«.

- Meget af det, jeg fortæller i aften, fortalte jeg i en podcast for et år siden, sagde han.

- Min interesse er: Andre folks penge, hvordan bliver de brugt? Det vil være fair, at man, når man sætter sin stemme, ved, hvad man gør. At det sker på et oplyst grundlag. Om man så skal bruge x antal kroner på løn, det har jeg ingen holdning til. Men jeg synes, man som borger har pligt til at søge informationer, ligesom I gør, jer der sidder her i aften, sagde han.

Forskellige oplysninger Rasmus Visby fortalte blandt andet om haveaffaldsordningen, og om hvordan, Hillerød Forsyning i sin årsrapport skrev, at det kostede 40 millioner kroner at opføre den nye genbrugsstation, hvor det siden viste sig, at prisen faktisk var 54 millioner kroner.

- Når man først begynder at se nærmere på alt det her, svinger det lidt, hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er rigtigt, sagde han, som også viste publikum, hvordan der findes forskellige oplysninger, alt efter hvor man kigger, om hvor stor en del af affaldet, der genanvendes. Et slide viste, hvordan lønudgifterne til Hillerød Forsynings øverste direktør er steget med 27 procent eller 400.000 kroner fra 2015 til 2017.

- Jeg synes, det er en ret massiv stigning, sagde Rasmus Visby, som også kritiserer Hillerød Forsynings praksis med hensyn til opgørelse af de samlede lønomkostninger i sit regnskab, som i visse regnskabsår gør det svært at sammenligne fra år til år.

- Det er det eneste sted, man gør sådan, og måske er det gjort for at skjule en aftrædelsesordning til den tidligere direktør, sagde han.

I foredraget var også en historie om, hvordan et samarbejde med Helsingør Forsyning om en fælles kundeservicekontor pludselig stoppede.

- Man vælger at stoppe aktiviteterne, og Hillerød Forsyning køber aktierne i selskabet for 52.000 kroner. Helsingør Forsyning har i stedet lavet et samarbejde med Fredensborg. Og nu har Hillerød Forsyning det her selskab, hvor der tilsyneladende ikke er nogen aktivitet, sagde han.

Cirka 100 personer brugte en onsdag aften på at høre om de ting, Rasmus Visby har fundet ud af gennem halvandet års gravearbejde i Hillerød Forsyning. Foto: Martin Warming



Når man graver i en mødding Rasmus Visby fortalte også om, hvad der skete, da hans oplysninger om direktørlønningerne pludselig fik stor interesse.

- Da shitstormen kører, begynder folk at skrive til mig. Jeg har fået rigtig mange henvendelser. Og når man graver i møddingen, så kommer der tips, sagde han.

Et tip gik på, at der i Hillerød Kommunes regnskab stod, at borgerne har 25 millioner kroner til gode hos Hillerød Forsyning, mens der i forsyningens regnskab stod 5 millioner kroner.

- Det endte med, at Hillerød Kommune indrømmede, at den er god nok, det er en fejl. En fejl på 20 millioner kroner i et revideret regnskab fra BDO, sagde Rasmus Visby, som endte sit foredrag med at stille endnu flere spørgsmål - spørgsmål, han ikke kan få svar på, fordi Hillerød Forsyning er begyndt at afvise hans anmodninger om aktindsigt:

- Hvad kostede det at sende breve ud til alle børn? Hvad er det for biler, direktionen har, og hvad koster de? Hvad kostede indretning af det nye domicil?

- Jeg vil bare godt have, at de her ting er oplyst. Hvis vi ikke kan stemme på et oplyst grundlag, og bestyrelsesmedlemmerne i Hillerød Forsyning ikke kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag, hvad så?

Dagen derpå glæder Rasmus Visby sig over fremmødet i forsamlingshuset.

- Der er ret imponerende, at der kom så mange mennesker en onsdag aften. Det viser, at der er en vis interesse. Den feedback, jeg har fået, har også været god, siger han, som også fortæller, at han har flere historier om Hillerød Forsyning på vej.

- Jeg har fundet noget mere, og jeg er i produktion med en ny podcast, så der kommer mere om Hillerød Forsyning. Og jeg tror ikke, det bliver kedeligt, siger han.

