Se billedserie Gitte Laurentiussen har sin daglige gang i børnehaven på Lindevej, men er også tovholder i en netværksgruppe af pædagoger i Midtbyen, der arbejder med sciencedidaktik.

Her bliver nysgerrigheden taget alvorligt

naturligt: Børns nysgerrighed er udgangspunktet i børnehaven på Lindevej - som netop er blevet hædret med en pris.

Hillerød: Midt i Hillerød ligger en helt almindelig børnehave, med opslag om lus på opslagstavlen og en venlig påmindelse om, at huske at tage skoene af, hvor børnene leger på legepladsen, og en lille fyr pludselig dukker op i køkkenet fra sin lur, uden bukser på og med sin pude i favnen.

Men børnehaven på Lindevej er alligevel ikke helt almindelig.

Udover Rødbedestuen og Jordbærstuen har børnehaven nemlig også både et laboratorium med plads til forsøg og et forundringsrum med et bord med indbyggede forstørrelsesglas, et skab fyldt af fugleæg og en model af en høne med et æg i maven, udstoppede dyr, gevirer og plancher med insekter på væggen.

- Her går vi ind, når vi har været en tur i skoven, og skal se på, hvad vi har fundet, fortæller Gitte Laurentiussen, som er leder i børnehaven.

Og hun er heller ikke en helt almindelig børnehaveleder. Gitte Laurentiussen har nemlig netop modtaget en ny, stor pædagogpris fra Novo Nordisk Fonden. Sammen med sin kollega Annette Cronval modtager hun prisen for sit arbejde med sciencepædagogik eller sciencedidaktik i børnehaven. Pædagogik, der handler om at få børn til at undersøge verden.

- Børn er født naturligt nysgerrige. Og hele bagtanken med den her pædagogik er, at vi skal udnytte børnenes nysgerrighed. Vi skal ikke give en lang forklaring. Vi undersøger sammen med børnene og deres nysgerrige spørgsmål, siger Gitte Laurentiussen, som er en af de 24 pædagoger fra Hillerød Kommune, der for et par år siden fik mulighed for at at tage en uddannelse som sciencepædagog.

Snackpeber op af jorden

Som eksempel på hvordan man arbejder med sciencedidaktik fortæller hun om den dag, da hun sad sammen med børnene og spiste en snackpeber til frokost. De små, hvide frø sad stadig på peberfrugten, og en dreng begyndte at undre sig over, hvad der mon ville ske, hvis man puttede sådan et lille frø ned i noget jord.

- Kommer der så en snackpeber op af jorden, ville han vide.

Gitte og børnene lod det komme an på en prøve, og da de første grønne skud kom op af jorden, så de nærmere på det - og da planten blev større og fik blade og små knopper, gik snakken om, hvad knopperne mon var.

Nu står der flere grønne snackpeberplanter i hvide urtepotter på det brede plankebord i børnehavens hyggelige køkken.

Forleden fandt et barn et æg ude på legepladsen.

- Vi endte med at sidde en hel flok i mødelokalet og googlede for at finde ud af, hvad det var en for en fugl, fortæller Gitte.

En anden dag fangede en dreng en sommerfugl på legepladsen. Og skilte den ad.

- I stedet for at skælde ud, talte vi om det. Vi fandt en bog om sommerfugle og kiggede på billeder af sommerfugle. Vi talte også om, hvorfor det ikke er ok at slå dyrene ihjel. Vi prøvede at give et indblik i, hvorfor det er godt at have sommerfugle, siger Gitte Laurentiussen og fortsætter:

- Der er jo ingen af os, der er forskere. Vi lærer også supermeget af det her.

Arbejdet fortsætter

Børnehaven på Lindevej har i en kort periode været kendt som Sciencehuset. Huset var almindelig børnehave til begyndelsen af 2016, hvor børnehaven lukkede og genåbnede som scienceinstitution. Gitte Laurentiussen arrangerede forløb for børnene fra daginstitutionerne i Midtbyen, som kom på besøg i huset og arbejdede med science sammen med hende.

Stigningen i børnetallet gjorde, at Hillerød Kommune valgte at genåbne børnehaven som almindelig børnehave 1. januar i år. Men Gitte Laurentiussen fortsætter det sciencedidaktiske arbejde.

- Det var fedt at få lov at være Sciencehus. Men vi gør det stadigvæk - nu gør vi det bare væk fra matriklen, siger Gitte Laurentiussen, som nu fortsætter som tovholder i en netværksgruppe, hvor hun sammen med de andre pædagoger skal arrangere scienceforløb, for eksempel i skoven, men det kan også bare være derhjemme i institutionen.

Her skal børnene for eksempel undersøge hvad der sker, hvis man pakker en gren ind i plastic, eller dækker et stykke skovbund til. Hvordan ser det så ud næste gang? Og til efteråret skal børnene i gang med at eksperimentere med robotter og raketter.

- Ideen er at få gjort flere unge interesseret i natur og få interesse for de naturvidenskabelige fag. Men udover det, så er der mange undersøgelser, der viser, at børn, der har det godt i naturen trives bedre, fortælle Gitte Laurentiussen, der som pædagog føler, at hendes arbejde tages mere alvorligt med sciencedidaktik.

- Vi har altid lavet fede ting med børnene. Men det er med til at højne vores faglighed at vi kan beskrive, hvad vi laver, og hvad det betyder for børnene, siger Gitte.

Bedre selvværd

Gitte Laurentiussen kan også nemt svare på, hvad pædagogikken giver børnene:

- Det giver børnene et højere selvværd, at de ved noget. De går hjem og fortæller om det, og de bliver taget alvorligt, siger hun.

Og selv om børnehaven på Lindevej måske er lidt særlig, så kan alle andre arbejde på samme måde, mener hun.

- Man kan komme rigtigt langt med engagement og interesse. Har man en vindueskarm eller et hjørne på sin legeplads, så er det fint. Man kan jo snakke om, hvad det er for en fugl, der kommer flyvende hver dag, eller se nærmere på et egern, der kommer på legepladsen. Du behøver ikke så meget, siger hun.

