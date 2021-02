Coop 365 etableres i Erhvervshuset på Frederiksbro og forventes at åbne i oktober 2021. Visualisering: Dimension Design ApS

Her åbner ny dagligvarebutik

Hillerød - 08. februar 2021 kl. 14:53 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

M. Goldschmidt Ejendomme A/S har indgået aftale med Coop Danmark A/S, som åbner en Coop 365-butik i Erhvervshuset på Frederiksbro. Den nye dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter forventes at slå dørene op i slutningen af oktober i år.

Beboerne i Hillerøds nye bydel, Frederiksbro, kan dermed se frem til at have indkøbsmuligheder lige om hjørnet, og aftalen om at etablere en Coop 365-butik på Frederiksbro vækker stor glæde hos ejer og bygherre, Mikael Goldschmidt:

- Vores helt klare prioritet er at danne de bedste rammer om vores beboere. Erhvervshusets Coop 365-forretning gør dagligdagens indkøb yderst bekvemmelige for Frederiksbros beboere og bidrager samtidig til at skabe endnu mere liv i bydelen, siger Michael Goldschmidt i en pressemeddelelse.

Opførelsen af Frederiksbros Erhvervshus er i fuld gang, og bygningen står færdig til oktober. Derfor forventes det, at Coop 365 kan åbne allerede i slutningen af samme måned.

Coop 365 er Coops nye lavpriskoncept, som blev lanceret i august 2020 og konceptet har særlig fokus på bæredygtighed. Det er Coops ambition at tilbyde kunderne de bedste og friskeste produkter til fornuftige priser. I Coop 365 bliver der lagt særligt vægt på økologiske og miljøvenlige produkter, herunder Coops eget varemærke 365, fremgår det af pressemeddelelsen.

Coop fører en aktiv miljøpolitik, som udover varesortimentet også har fokus på sortering og genanvendelse af affald. I Coop 365 anvendes de bedste tekniske løsninger for at mindske klimaaftrykket. I kølefrostanlægget anvendes CO², som kølemiddel i stedet freon. Der anvendes Maxos LED belysning, som er en særlig energieffektiv løsning. Cts-styring af ventilationsanlæg, som sikrer at anlægget ikke kører mere, end der er behov for, og selvfølgelig er der varmegenvinding på butikkens kompressoranlæg.