Se billedserie Til juni 2022 forventes caféen i Tibberuphus at åbne Foto: Nordeafonden

Send til din ven. X Artiklen: Her åbner hængekøjehotel og skovcafé Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her åbner hængekøjehotel og skovcafé

Optimisme hos foreningen bag »Naturens forsamlingshus«, der i 2019 reddede det 224 år gamle Tibberuphus fra nedrivning.

Hillerød - 02. september 2021 kl. 05:07 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Den lille café i Gribskovs ældste skovløberhus Tibberuphus kan åbne i juni næste år. Så optimistisk er projektleder Ronald Barkved fra foreningen Esrum-Tisvildevejen, der står bag renoveringen og ombygningen af det gamle skovløberhus til »Naturens forsamlingshus«.

Læs også: Her får friluftsfolket en perle

- Vi er ved at hente priser ind hos håndværkerne, og hvis det går som vi tror, så kan vi åbne til juni næste år, siger han, som forventer at arbejdet kan komme i gang i løbet af efteråret.

Projektet fik en kickstart sidste år, da Nordea-fonden fandt knapt en millioner kroner til projektet i sin »Hér bor vi-pulje«, som støtter aktivitetsskabende projekter, der gavner fællesskabet.

Der skal dog flere millioner til, før caféen kan servere den første caffelatte til skovgæsterne.

- Som alle godt ved, er priserne hos håndværkerne eksploderet fuldstændigt vildt. Jeg har ikke fået de sidste priser, men vi skal have flere penge fra fonde, så vi kan få lavet caféen, siger han.

Caféen indrettes i underetagen i det lille stuehus, som blev opført i 1797. Huset har fået et nyt stråtag, men indenfor venter et stort arbejde, før der kan drives café fra bygningen.

- Det har været nødvendigt at skrælle alt ud af selve huse og komme helt i bund. Med de krav der er i dag, når man vil drive café, skal det være stort set nyt, siger Ronald Barkved, som dog forsikrer, at man stadig vil kunne mærke, at man er i en gammel bygning, når man er gæst i caféen.

- Vi rører ikke noget på den udvendige del af huset, så der er jo for eksempel stadig de små vinduer. Og så følger vi de råd og vejledninger, der er til renoveringer af bindingsværkshuse, så det laves efter alle kunstens regler, lover han.

Reddet af kommunen Det er Tine og Tonny Pedersen, som driver Haldbjerg Shelters få hundrede meter fra Tibberuphus, der skal forpagte caféen. Henover sommeren har de testet muligheden for at sælge kaffe og lidt kage fra pletten ved Solbjerg Engsø - ved at have en cafébus parkeret foran Tibberuphus, og alt tyder på, at der er grobund for en café netop der.

- Efter hvad jeg hører, så går det over alt forventning. Så vi synes, det tegner godt, siger Ronald Barkved.

Det var ellers på et hængende hår, at Tibberuphus stadig står der ved indgangen til skoven. I 2019 bad Naturstyrelsen om tilladelse til at rive bygningen ned hos Hillerød Kommune. Der var ikke længere brug for den gamle bygning, og lovgivningen tillader ikke, at Naturstyrelsen sælger de gamle bygninger i skovene. Tibberuphus havde hidtil været lejet ud som bolig til ansatte i Naturstyrelsen, senest elever under uddannelse til skovarbejdere. Den sidste lejer flyttede ud i januar 2019, og Naturstyrelsen lejede det ikke ud igen, da det var i rigtig dårlig stand. Stråtaget var fuldstændig nedslidt, huset var ikke isoleret, der var ingen opvarmning og kun en gammel strømforsyning. Også kloakforholdene var utidssvarende. Den dyre renovering ville Naturstyrelsen ikke påtage sig. Men Hillerød Kommune ville ikke tillade nedrivningen og nedlagde et §14-påbud efter planloven. Og kort tid efter fik Esrum-Tisvildevejen projektet »Naturens forsamlingshus« op at stå.

- Vi er glade for, at Hillerød Kommune satte hælene i og sagde, nej, det går ikke, siger Ronald Barkved.

Som en del af projektet er Museum Nordsjælland gået med og vil bidrage med plancher, der skal fortælle om, hvordan livet var i 1797, da skovløberhuset blev opført.

- Det er jo det historiske i det, og grunden til, at Hillerød Kommune gerne vil have det bevaret. Det skal være historien om, da man byggede huset, hvad skovløberens job var, hvordan man levede, og hvordan det var dengang, siger han.

Der arbejdes også på, at Tibberuphus skal være en af de mindre, lokale indgange til nationalparken.

- Det skal ikke være noget voldsomt med en masse mennesker og store busser, men noget med formidling med tavler, med information om Solbjerg Engsø og skoven i det hele taget. Man kan sige, at når nationalparken er så fragmenteret, er det måske rart, at der er flere indgange med forskellige formål, siger han.

Hængekøjehotel Udover selve caféen er der også planer om at indrette stalden, som er fra 1934, til bed and breakfast, »hængekøjehotel« og fælleslokale. På første sal indrettes overnatning til seks personer, i stueetagen køkken, bad og toilet, og så altså også det, Ronald Barkved har kaldt et hængekøjehotel. Ambitionen er, at mange af dem, der vandrer på pilgrimsruten vil vælge at overnatte enten i Tibberuphus, i eget telt i skoven eller hos Haldbjerg Shelters. Vælger man at slå sit eget telt op på teltpladsen et stykke inde i skoven, vil man kunne hente vand og bruge toilettet ved Tibberuphus.

- Vi vil gerne være så mangfoldige som muligt. Der bliver plads til seks overnattende på loftet, hvor man ikke selv skal have sovepose med, og fire i brændehuset i et hængekøjehotel. Unge mennesker kan nok være tilfredse med en hængekøje, siger Ronald Barkved.

Ombygningen af den tidligere stald er et projekt til cirka to millioner kroner, midler, der også skal rejses via fonde. Her sættes Ronald Barkved sine forhåbninger til en ansøgning hos Realdania, den store fond, der hvert år uddeler store summer til »det byggede miljø«.

- Vi håber selvfølgelig på, at de bevilger os en ordentlig portion penge. Så snart vi er færdige med skovløberhuset, vil vi meget gerne fortsætte med staldbygningen, så det ikke bliver til gene for caféen, at der er et byggearbejde i gang, siger han.

Ronald Barkved fortæller mere om »Naturens forsamlingshus« på vandrefestivalen på Esrom Kloster på lørdag den 4. september klokken 10-17.

relaterede artikler

Nationalpark Kongernes Nordsjælland skal have en lokal indgang: Populær skole ved naturpark er spidskandidat 10. februar 2021 kl. 15:25

Naturstyrelse skal bevare skovhus 02. juli 2019 kl. 10:40