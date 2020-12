Falck åbner torsdag for hurtigtest i FrederiksborgCentrets Hal 2. Foto: Arkiv

Her åbner Falck også for hurtigtest

Det bliver i FrederiksborgCentret, at de nye test bliver foretaget

Det oplyser ambulancedirektør hos Falck Jørgen Myritz, der også bekræfter, at et af de nye testcentre skal ligge i Hillerød.

I sidste uge indgik regeringen og regionerne en aftale med Falck om 50.000 daglige hurtigtest for COVID-19 til danskerne, og allerede torsdag vil testkapaciteten være oppe på det aftalte.

Det nye testcenter i Hillerød åbner torsdag i FrederiksborgCenterets. Carsten Larsen, direktør i FrederiksborgCentret og Royal Stage, fortæller, at det bliver i den gamle Hal 2, at de mange test skal foretages.

"Der bliver lavet separate indgange gennem branddøre til hallen, så folk går ind direkte ude fra. På den måde undgår vi, at de kommer i kontakt med andre arealer," fortæller han.

700 nye medarbejdere

Siden aftalen mellem regeringen og Falck faldt på plads i slutningen af sidste uge, har Falck knoklet i døgndrift for at rekruttere medarbejdere, som kan være behjælpelige med at udføre de mange test.

"Vi har alene i weekenden rekrutteret de første 400 medarbejdere til vores nye centre. De stod mandag morgen klokken 7 klar til at blive uddannet og oplært i at udfører testene korrekt. Nu arbejder vi videre med at få de sidste 300 rekrutteret, og det skal vi nok nå inden torsdag, siger Jørgen Myritz fra Falck.